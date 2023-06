Alrededor de 200 jinetes y amazonas participarán en la I edición de "As Pontes Ecuestre"

Alrededor de doscientos jinetes y amazonas se darán cita este sábado, 3 de junio, en el lago de As Pontes para participar en la primera edición del evento "As Pontes Ecuestre" organizado por el Ayuntamiento de As Pontes en colaboración con la Federación Gallega de Hípica y el club hípico local Prado Ventura.

Durante la rueda de prensa de presentación del evento, el concejal de Deportes, Chicho Tembrás, quien estuvo acompañado por Federico Pérez Lago, presidente de la Federación Hípica de Galicia, Ana González, vocal de andadura de la Federación Hípica de Galicia, Natividad González Laso, y Noa García, presidenta y directora deportiva, respectivamente, del club hípico Prado Ventura, hizo hincapié en la importancia de esta iniciativa que "tiene con el objetivo promocionar la actividad ecuestre en la villa, con gran tradición en el municipio, potenciando, al mismo tiempo, el entorno del lago, en la que se combinan diferentes tipos de superficies, como escenario idóneo para la práctica de deporte hípico federado."

Por su parte, Federico Pérez Lago, agradeció al Ayuntamiento de As Pontes y a club Prado Ventura su colaboración para poner en marcha el evento "una propuesta que no es nueva y que resulta muy atractiva ya que As Pontes reúne unas condiciones maravillosas para el desarrollo de actividades relacionadas con el mundo del caballo."

Noa García, directora deportiva del club hípico local Prado Ventura, señaló la importancia del evento para "visualizar esta práctica deportiva y a labor que se está realizando desde el club en el municipio de As Pontes y acercar a más ponteses y pontesas al mundo del caballo. Agradecer también la participación de los clubes en las tres pruebas que se van a disputar el sábado, esperando que sean cada vez más los clubes que se unan en próximas ediciones".

El presidente de la Federación Gallega de Hípica explicó que la jornada comenzará a las 11:00 horas con la primera manga del Campeonato de Gallego de Andadura, en la que se darán cita 130 jinetes y amazonas, prueba que se disputará en las modalidades de serrada y chapeado para caballos de menos y más de 1,50 mtos. de alzada.

A continuación, a partir de las 13:00 horas comenzará el Concurso Hípico, prueba de saltos de obstáculos en la que participarán jinetes y amazonas de clubes hípicos federados procedentes de diversos puntos de Galicia, en la que se optó por formato de concurso que mezcla a prueba de campo de un concurso de equitación y el propio concurso de saltos. La jornada de la mañana finalizará a las 14:30 horas con la entrega de premios de este concurso.

A partir de las 15:00 horas dará comienzo Copa Gallega de Enganche, disciplina ecuestre muy espectacular con variedad de carruajes deportivos (sulkies, limoneras y troncos) y sobre a las 17:00 horas se disputará la segunda manga del Campeonato Gallego de Andadura. A las 19:00 horas será la queda del acto de entrega de premios de ambas pruebas.

Finalmente, el vecindario y público asistente podrá disfrutar, a partir de las 19:15 horas del espectáculo "Duende Ecuestre" en el que se mezcla una exhibición de distintas modalidades de la doma de caballo, como la doma clásica, el alta escuela, la doma vaquera o las rentas largas, con baile flamenco y ballet clásico.

Además, durante la jornada de la tarde, se celebrarán bautismos hípicos, una actividad a través de la que el público asistente podrá iniciarse en esta práctica deportiva.