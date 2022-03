La Xunta recoge las opiniones de propietarios de terrenos en As Fragas do Eume

La Xunta continúa con su ronda de contactos con los principales agentes, colectivos y entidades vinculadas al Parque Natural de As Fragas do Eume con la intención de implicarlos en el diseño del futuro Plan Reitor de Uso e Xestión (PRUX), un instrumento que marcará las pautas a seguir para orientar el desarrollo económico y medioambiental de este espacio en los próximos años.

La directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, se reunieron este jueves en el centro de interpretación de Caaveiro con siete representantes de los propietarios de los terrenos del parque para recoger sus aportaciones y sugerencias al contenido del PRUX y al mismo tiempo trasladarles los pasos dados hasta ahora por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

Según ha informado la Consellería en un comunicado, las dos representantes del Gobierno gallego han coincidido en subrayar que el documento rector que se apruebe finalmente debe "poner el foco principal" en la protección y conservación de los valores de este espacio natural, pero "sin olvidar" la necesidad de garantizar su "aprovechamiento" desde el punto de vista socioeconómico.

Belén do Campo ha incidido en la importancia de trabajar en un PRUX que apueste por un parque "activo y dinámico" y para eso considera necesario tener en cuenta "todas las sensibilidades" para poder redactar un documento "acorde" a la realidad del territorio. Una región que, además de sus valores naturales y etnográficos, también alberga una "notable" actividad económica, forestal y recreativa que tiene un efecto "dinamizador" para la comarca, según ha destacado la directora xeral.

"USOS PERMITIDOS Y RESTRINGIDOS"

Por otra parte, igual que en los PRUX de los otros cinco parques naturales gallegos --que ya están aprobados--, Belén do Campo ha explicado a los propietarios de terrenos en As Fragas do Eume que el futuro documento concretará una nueva zonificación de casi 10.000 hectáreas, especificando en cada una de las franjas los "usos permitidos y restringidos" desde el punto de vista agroganadero, forestal o recreativo.

Casi el 80% de los terrenos del parque son de titularidad privada y tienen "muchos" propietarios, por este motivo la directora xeral ha defendido la "necesidad" de contar con su opinión e "implicarlos" en el diseño del PRUX. Do Campo ha anunciado que la próxima semana habrá una nueva reunión con titulares particulares de las fincas y con la única comunidad de monte vecinales de la zona.

La cita celebrada este jueves ha sido el tercer encuentro de trabajo que ha mantenido en los últimos meses la representante del Gobierno gallego sobre este plan de las Fragas do Eume.