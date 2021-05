La Xunta recibe ofertas de once empresas para ejecutar mejoras en carreteras de varios municipios

La Xunta ha recibido ofertas de once empresas para ejecutar mejoras en carreteras las carreteras de titularidad autonómica AC-101, AC-110 y AC-566, a su paso por los municipios de Narón, Valdoviño, Cedeira, As Pontes, Ortigueira, Cerdido, Moeche y As Somozas, en las que prevé invertir cerca de un millón de euros, en la mejora de las capas de rodadura.

La Consellería de Infraestructuras y Movilidad señaló que pretende iniciar "estas actuaciones en el verano con el objetivo de tenerlas terminadas este mismo año".

Los trabajos incluyen la mejora del firme de las carreteras mediante el fresado de 5 centímetros de la capa de rodadura y posterior reposición mediante una capa de mezcla bituminosa del mismo espesor. Además, indicó que en las zonas no urbanas de las citadas carreteras se realizará también la limpieza y reperfilado de los taludes.

Así, la AC-101 comunica As Pontes con Ortigueira, por o Caxado. La AC-110 une As Pontes, en Espiñaredo, con Cerdido, en la zona de A Barqueira, discurriendo también por As Somozas.

Por último, la AC-566 parte de Freixeiro, en Narón, y discurre hasta Cedeira, pasando también por Valdoviño, en donde en la parroquia de Pantín ya se están acometiendo obras de mejora.