La Xunta permitirá desde este viernes abrir la hostelería con límites en toda la comarca

La Xunta permitirá desde la medianoche del jueves al viernes, con el "inicio de la desescalada" de medidas restrictivas, la reunión de personas no convivientes y la apertura de la hostelería incluso en aquellas zonas con las máximas medidas, como Ferrol, Narón, Fene, Neda que están cerradas perimetralmente, lo mismo que en As Pontes, que lo estará desde este viernes.

Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alberto Nuñez Feijóo, en una comparecencia celebrada este miércoles para detallar las decisiones tomadas por el comité clínico en la reunión de este martes, que se prolongó más de cuatro horas.

En concreto, según los datos evaluados este martes --que se actualizarán en futuros encuentros-- en las áreas en peor situación, e donde está Narón y As Pontes, se abrirán las terrazas de la hostelería hasta las 17,00 horas y al 50 % de ocupación. Podrán juntarse hasta cuatro personas no convivientes.

En el nivel intermedio, en donde esta Ferrol, Fene y Neda, la hostelería reabrirá al 30 % en interiores y 50 % en terrazas, hasta las 17,00 horas y con agrupaciones máximas de cuatro no convivientes.

ARES

En cuanto a la movilidad, queda recuperada para Ares, por lo que no habrá cierre perimetral para este municipio, y las reuniones de no convivientes estarán permitidas, también en ámbito privado, en donde los locales de hostelería podrán abrir con un aforo del al 50% en interiores y el 75 % en exteriores, también con grupos limitados a seis no convivientes.