La Xunta inicia la ronda de contactos para impulsar el plan de gestión del Parque Fragas do Eume

La Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda inició este jueves, con los alcaldes de la comarca del Eume, una ronda de contactos con el fin de darle un ánimo definitivo al futuro Plan rector de uso y gestión ( PRUX) del Parque Natural de las Fragas do Eume, un documento que marcará las pautas a seguir para orientar el desarrollo económico, turístico y medioambiental de este espacio.

Con este objetivo, la directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo, y el delegado territorial de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor, convocaron esta mañana a los alcaldes de A Capela, As Pontes —acudió en su representación el teniente de alcalde—, Cabanas, Monfero y Pontedeume a una primera reunión para trazar la línea de trabajo a seguir y recaudar toda aquella información de interés de sus ayuntamientos que pueda ser útil en la elaboración del PRUX. Un proceso en el que Belén do Campo pidió la colaboración de los regidores para poder obtener el documento más completo posible.

En este sentido, durante el encuentro se expusieron las líneas maestras de los objetivos a alcanzar con la tramitación de este Plan, un instrumento concebido para definir las normas de utilización y gestión de este espacio protegido y cuyo contenido se enmarca en las propias directrices del Plan de ordenación de los recursos naturales ( PORN) en vigor.

El objetivo inicial, tal y como les trasladó do Campo durante la reunión, es que el PRUX de las Fragas do Eume pueda aprobarse en 2022, después de un proceso participativo que garantice el mayor consenso posible entre todas las partes implicadas en la gestión de este espacio protegido único y singular, que forma parte de la Red Natura 2000, cuenta con una superficie de casi 10.000 hectáreas y alberga la mejor representación de bosque atlántico autóctono, además de ser el mejor conservado de toda Europa.

Para lograrlo y una vez se cierre la ronda de reuniones conjuntas e individuales con los regidores de la zona, la intención de la Xunta es continuar los contactos con otros colectivos con intereses en el Parque Natural —comunidades de montes, asociaciones y entidades públicas y privadas— con el fin de seguir enriqueciendo el trabajo técnico previo del PRUX.