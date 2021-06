La Xunta expone un proyecto de planta de biocombustibles para As Pontes

El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, ha expuesto ante el Ministerio para la Transición Ecológica un proyecto para reconvertir la central térmica de Endesa en As Pontes en una planta de biocombustibles, lo que supondría una inversión de 30 millones de euros y sus trabajos de ejecución se iniciarían a comienzos de 2022.

En la Mesa de Transición Xusta das Pontes, celebrada de forma telemática este miércoles, Conde ha dado cuenta de esta iniciativa que generaría la creación de más de 100 empleos y daría respuesta a trabajadores de la central, auxiliares y transportistas.

En declaraciones tras el encuentro telemático, ha indicado que informes corroboran la "viabilidad" técnica, ambiental y económica del proyecto, si bien demanda al Gobierno la puesta en marcha de primas para que sea factible.

Al respecto, el Ministerio se ha comprometido al "análisis" de la propuesta, en la que cual la Xunta demanda mecanismos de subasta en la hoja de ruta de soluciones para zonas de transición ecológica, de forma que "puedan responder a precios de mercado".

A este respecto, el Gobierno gallego estima que, para que sea viable, el proyecto debe contar con un régimen retributivo de 30 euros por megavatio por hora.

Paralelamente, el vicepresidente económico ha trasladado a la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, el "compromiso" a seguir colaborando a través de los convenios de transición justa una vez se concreten las alternativas y en la medida en que se defina el modelo de cogobernanza. "Concreción, certezas y alternativas", requiere.

INSATISFACCIÓN ENTRE LOS TRABAJADORES

Por su parte, representantes de los trabajadores consideran que la reunión "no fue positiva" ya que "no hay prolongación" del empleo más allá del 30 de junio, "ni garantía de que no haya despidos".

En declaraciones a Europa Press, Alberte Amado (CIG) lamenta que continúa la "incertidumbre", lo que "no tiene sentido a estas alturas" después de año y medio de proceso y cuando en enero se daba un plazo de 15 días para buscar una solución.

Apunta al "enfrentamiento" entre Xunta y Gobierno, dado que Endesa sostiene que el proyecto del Gobierno gallego "no se ajusta a realidad" y no está dispuesto a llevarlo adelante, indica Amado, aunque estaría en disposición si hay un tercero que lo asuma.

Además, este sindicalista explica que el Ministerio "pone en duda el planteamiento, pues el proyecto de biocombustibles va acompañado de unas primas a la producción que entiende que no las pueden dar", pues "no tendrían cabida" en el sistema actual de subastas, por lo que lo ve "papel mojado".

Por todo ello, llama a "no seguir perdiendo tiempo" y apostar por "alternativas reales" que garanticen el empleo y eviten los despidos a partir del 30 de junio, ya sean proyectos de Endesa o con fondos europeos, aunque "no se puede ligar todo a fondos europeos cuando aquí hay una problemática que hay que solucionar". Mientras, el procedimiento ordinario para tramitar el cierre de la central retrasa los trabajos de desmantelamiento.