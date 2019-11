La Xunta exige a Endesa y al Gobierno "claridad" y "medidas" para garantizar la reactivación de As Pontes

El conselleiro de Economía, Francisco Conde, ha exigido a Endesa y al Gobierno central "claridad" y "medidas" para garantizar la reactivación de la central térmica de As Pontes, un día después de que la empresa diese a conocer su previsiones de que la vida de esta planta no vaya más allá de 2022.

A preguntas de los periodistas este jueves, Conde ha afirmado que la situación es "insólita" y ha informado de que la Xunta reclamó la convocatoria de la mesa de seguimiento esta misma semana. "Debe ser inminente, porque esta incertidumbre no responde a la urgencia que tienen 700 familias", ha subrayado.

El Gobierno gallego entiende, ha incidido Conde, que "el único lugar donde se pueden resolver" las dudas actuales es la mesa de seguimiento que reúne a la Xunta, el Ministerio para la Transición Ecológica, la compañía, el ayuntamiento y el comité de empresa. Por eso la ha pedido "de manera urgente".

Según ha contado el conselleiro, "la empresa trasladó el lunes el contenido" de su informe sobre planificación a futuro y lo que respondió el Ejecutivo autonómico es que "ese contenido no podría ser en ningún momento una excusa para que la empresa no tomara decisiones y se puedan dar alternativas" a As Pontes.

A continuación, ha agregado, vino esa "solicitud a la ministra para que convoque la mesa de seguimiento y la empresa pueda trasladar de forma transparente sus planes".

El objetivo, según ha insistido el responsable gallego de Economía, es "conocer cuál es la posición de la empresa y el plan que tiene para Galicia", y "si realmente tiene la intención de reactivar la actividad de la planta y establecer una visión de futuro para los trabajadores".

Con todo, también quiere la Xunta "conocer el plan del Gobierno y saber si tiene la intención de adoptar medidas que permitan esa reactivación", como algunas "de acompañamiento desde el punto de vista fiscal para que pueda competir en igualdad de condiciones con otras plantas a nivel europeo".

"NO ES RAZONABLE"

"La Xunta mantiene su posición: para que As Pontes tenga una oportunidad de una transición justa la única vía posible es la reactivación de la actividad de la planta y por tanto que podamos aportar los fondos que la Comisión Europea va a poner a disposición de todos los países para aportar alternativas", ha expuesto.

En este sentido, ha reiterado que "no es razonable plantear una transición sin una alternativa y por tanto la única vía posible es poder reactivar la actividad de la planta y tener preparadas las condiciones de la central para que se pueda optar a esos fondos de la transición justa".