La Xunta desbloquea cinco parques eólicos en las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal

El Gobierno gallego ha autorizado la tramitación por la vía de la excepcionalidad de ocho parques eólicos, cinco de ellos en Ferroltera, Eume y Ortegal, ligados a proyectos industriales en la Comunidad, que se suman a otros cinco previos. Con este paso, el presidente, Alfonso Rueda, ha asegurado que "todos, el 100%" de parques claves para la industria que han solicitado esta vía (un total de 13) han sido gestionados y toca al Ejecutivo central "hacer su parte".

"Esperamos la misma diligencia", ha sentenciado Rueda, en la comparecencia posterior al Consello, en la que ha recordado que corresponde al Ejecutivo estatal continuar la tramitación al tratarse de parques eólicos de más de 50 megavatios (MW).

Conforme el paso autorizado este jueves, una vez que reciba la documentación de la Xunta, el Gobierno central ya podrá seguir tramitando ocho nuevos parques con los que las empresas como Sentury Tire, que planea una planta de neumáticos en As Pontes, podrían acceder a energía verde a un precio más competitivo.

El Ejecutivo gallego ha destacado que adopta esta decisión una vez que pudo evaluar toda la documentación, entregada por las promotoras de los parques hace menos de 15 días, y ha reivindicado la "agilización administrativa" con la que trabaja.

EMPLAZAMIENTOS

Los nuevos parques objeto de esta declaración, todos ellos promovidos por Enel Green Power, son el de Badulaque, 90 MW, que afecta a los municipios de Valdoviño, Cedeira, Cerdido, Moeche, As Somozas y As Pontes; Barqueiro, de 150 MW en los municipios de Ortigueira, Mañón, O Vicedo (Lugo), Cerdido, Moeche, As Somozas y As Pontes; Moeche, de 53 MW, en San Sadurniño, Moeche, As Somozas y As Pontes; Santuario, de 180 MW en As Pontes y en los territorios lucenses de Xermade, Vilalba y Guitiriz; Tesouro, de 60 megavatios, en As Pontes y A Capela y Caaveiro, de 78 megavatios, a emplazar en Fene, Neda, Cabanas, A Capela, San Sadurniño y As Pontes.