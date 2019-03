La Xunta crea un grupo de trabajo con el comité de Poligal para la búsqueda de un inversor

La Xunta crea un grupo de trabajo con el comité de empresa de la fábrica de Poligal en Narón en el que reunirse de forma periódica para evaluar su situación, después de que el pasado mes de febrero la compañía presentase un concurso de acreedores con el fin de cerrar sus instalaciones en las que trabajan más de un centenar de empleados.

En declaraciones a Europa Press, tras reunirse esta tarde de jueves en Santiago con el conselleiro de Economía, Francisco Conde, el presidente del comité, Rafael Souto (UGT), explica que la intención de este grupo será trabajar "por un salida" en la "búsqueda de un inversor" para mantener la actividad en la fábrica, así como abordar "el tema legal del ERE".

A esta reunión también han acudido la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro (TEGA), además de todos los portavoces con representación en la corporación local, Gulliermo Sánchez Fojo (TEGA), Marcos López Balado (PP), Catalina García (PSOE), Teresa Sabio (BNG), André Abeledo (EU) y Alfonso Casal (ENE).

Conde les ha trasladado lo abordado en una reunión previa mantenida con el consejero delegado de Poligal, Santiago Font, quien justificó el cierre en motivos como el aumento del precio de la materia prima.

Sin embargo, Souto denuncia que la planta "es viable", ya que el día que les comunicaron el concurso en febrero "había carga de trabajo en las líneas de trabajo hasta finales del mes de abril".

Representantes de la Xunta, Ayuntamiento y comité de empresa abordaron el futuro de Poligal - FOTO: Xunta

DESVÍO DE PRODUCCIÓN A PORTUGAL Y POLONIA

De hecho, el presidente del comité de empresa censura que es una excusa "para desviar la producción a las factorías que tienen en Portugal y Polonia". "No tenemos ninguna documentación para saber en que decisión se basaron, porque no sabemos con quién tiene deudas, con la plantilla no hay ningún tipo de deuda", se queja.

La planta, dedicada a la fabricación de film de polipropileno, sobre todo para envasado de alimentos, pertenece al grupo catalán Peralada y opera en la comarca de Ferrolterra desde hace casi tres décadas.

En los últimos años, Poligal construyó dos nuevas fábricas, una en Arcos de Valdevez (Portugal), que entró en funcionamiento en 2008, y otra en Polonia, en 2017. Los trabajadores achacan el cese de su actividad a esta situación, sobre todo por ser plantas dotadas de una tecnología más moderna y, por ello, con un menor coste de producción.

Sobre la última propuesta de la compañía trasladada esta semana en una reunión con el Ayuntamiento de Narón de recolocar a 20 trabajadores, Souto se muestra escéptico, al tiempo que dice "no darle ninguna credibilidad al delegado". "Después de montarte una vida durante 20 o 25 años, trasladarse a Portugal o Polonia no parece muy viable", opina.