La Xunta conciencia sobre la prevención y la lucha contra la violencia de género en el Abanca Pantín Classic

La Xunta y el Club Praia Pantín han renovado su colaboración para la difusión en el Abanca Pantín Classic Galicia Pro 2020 de las campañas del Gobierno gallego de prevención y lucha contra la violencia de género.

De ello ha informado la Vicepresidencia de la Xunta en un comunicado, en el informa de que la directora xeral de Avaliación e Reforma Administrativa e secretaria xeral da Igualdade por delegación, Natalia Prieto, y el director deportivo Marcos Rodríguez, han firmado este acuerdo en el que la Xunta invierte 30.000 euros.

Durante la prueba de surf que se disputa estos días en Valdoviño, la Xunta cuenta con un espacio específico para difundir la campaña de prevención y sensibilización contra la violencia de género 'NON á violencia de xénero' y sobre las agresiones 'Agresión OFF: eu digo non á violencia sexual'.

La Xunta ha destacado que apuesta por una actuación unitaria y la máxima coordinación de las instituciones y del conjunto de la sociedad para conseguir una erradicación de la violencia contra las mujeres. De hecho, ha señalado que estas actuaciones dan respuesta a una de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que recoge el fomento de actuaciones dirigidas a sensibilizar a la sociedad, en especial a la juventud.

En esta línea, ha puesto en valor la elección del deporte gallego como aliado en la lucha contra la violencia de género mediante la difusión de campañas específicas en espacios deportivos como este en colaboración con los clubes gallegos.