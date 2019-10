La Xunta carga contra la ministra de Industria por "acudir a Galicia sin ningún tipo de propuesta"

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, ha cargado contra la ministra de Industria en funciones, Reyes Maroto, por "acudir a Galicia sin ningún tipo de propuesta ni concreción" para la crisis industrial que se vive en la Comunidad en plantas como la de Endesa de As Pontes y la de Alcoa de San Cibrao.

En su comparecencia en el pleno del Parlamento gallego, Conde ha criticado que la ministra "niega" la información sobre el borrador del estatuto pendiente de aprobación para la industria electrointensiva, por lo que reclama que "traslade" ese texto.

Al respecto, ha arremetido contra el "caos energético" del Gobierno de Pedro Sánchez que "está arrastrando a toda la industria" de Galicia. "Hoy vino aquí la ministra después de 15 meses, sorprendentemente, a no dar ningún tipo de solución", se ha quejado.

Esta comparecencia se produce a raíz de la situación de la térmica de As Pontes, sobre la que criticado que la reunión de la pasada semana en Madrid "no cumplió ni de lejos las expectativas", con un Gobierno "sin ideas y sin planificación", ya que "no tiene en estos momentos ninguna alternativa viable que garantice" la continuidad industrial y trabajo. Y es que asegura que no es viable sustituir actualmente el carbón por la biomasa.

Así, ha insistido en pedir la reactivación de la planta de As Pontes mientras no hay una alternativa, a la vez que se debe incluir a Galicia en fondos descarbonización. De este modo, urge a la ministra a que "asuma sus responsabilidades", ya que tiene "los instrumentos fiscales".

"ESPAÑA NO VA A RECIBIR MEDALLA" POR CERRAR CENTRALES

Durante su toma de la palabra, Conde ha recordado que hay 149 térmicas en funcionamiento en Europa. "¿Alguien me tiene que explicar por qué tenemos que cerrar todas en España?".

Pone de ejemplo que hay ocho países, como Francia y Países Bajos, que se marcan 11 años para eliminar el carbón. Mientras, Reino Unido y Suecia eliminarán el carbón "sin plazos concretos". A lo que se suman otros 11 países, como Alemania, que "no renunciarán antes de 2030 al carbón".

"España no va a recibir ninguna medalla por ser la primera en cerrar todas sus centrales", ha avisado el conselleiro. Por ello, reitera la necesidad de una transición "justa y ordenada" que "no deje de lado el empleo".

Y es que alerta de que con el cierre de las térmicas de As Pontes y Meirama la Comunidad "pasará a ser hoy deficitaria" en energía, después de exportar el año pasado un tercio de su producción. Todo ello, por la "tozudez del PSOE de cerrar centrales".

"DEJEN DE BUSCAR CULPABLES, BUSQUEN SOLUCIONES"

En contraposición, la diputada socialista Begoña Rodríguez Rumbo ha afeado a la Xunta que "cuando hay problemas ponen el ventilador" para decir que "la culpa es de Pedro Sánchez", "una disculpa infantil para un problema de país". "Dejen de buscar culpables, busquen soluciones", ha sentenciado.

Ironiza con que es "bastante curioso" que la Xunta presente su estrategia de "publicidad y propaganda" contra el cambio climático en este contexto.

En un debate que ha durado más de dos horas y media esta tarde de martes, Antón Sánchez (Común da Esquerda) ha afeado la "sobreactuación" de Conde, en un "montaje que se notó mucho". "Vino aquí a echarle la culpa de todo a los demás", sostiene, con lo que "reconoce implícitamente su inutilidad como gobernante".

Además, Sánchez se ha preguntado que "si tan estratégica" es Endesa "por qué la privatizaron". "Porque reparte millonarios dividendos", ha respondido él mismo, con "gran corrupción del PP", por una empresa por "la que pasaron" políticos populares como José María Aznar.

Noa Presas (BNG) ha reprochado el "bonito discurso preelectoral" de Conde, pero deja claro que "ni Xunta ni PP son inocentes" ante esta situación. Tras quejarse de la "cobardía política" de Núñez Feijóo por no intervenir este martes en la Cámara, ha censurado que a Endesa y Naturgy les "importa un pito" lo que pase en As Pontes y Meirama.

"ABRAZO DEL OSO" DE FEIJÓO A GONZÁLEZ FORMOSO

Una de las cuestiones sobre las que han hecho mención varios de los intervinientes ha sido el encuentro del pasado lunes entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde socialista de As Pontes, Valentín González Formoso.

El propio conselleiro ha señalado que ese encuentro ha servido para "consensuar" medidas. Por ello, pide al Gobierno central, Endesa y grupos de la Cámara que se sumen a esta "alianza". Conde emplaza a que "el PSOE deje su militancia nacional y defienda a los gallegos".

Sobre este extremo, Miguel Tellado (PP) le ha dicho al líder de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, "no saber si Formoso quiere diferenciarse de usted porque quiere su puesto", pero "el alcalde de As Pontes está defendiendo a sus vecinos" mientras "usted está de lado de los que quieren cerrar" la planta.

Asimismo, Pacho Casal (Grupo Mixto) ha afirmado que el "abrazo del oso" de Feijóo a Formoso "debería avergonzar a mucha gente, sobre todo a los señores del Partido Socialista". "No vayan por ahí", les ha advertido.