La Xunta adquiere a particulares tres parcelas en As Fragas do Eume

La vicepresidenta segunda y conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivienda, Ángeles Vázquez, se ha desplazado en la mañana de este viernes a Ferrol para asistir en una notaría a la firma de adquisición de tres parcelas situadas en As Fragas do Eume, emplazadas concretamente en los municipios de Cabanas y As Pontes.

La integrante del Gobierno de la Xunta ha detallado que estas fincas, de algo más de dos hectáreas, forman parte "de los múltiples lotes" que están en estudio "para llegar a invertir 1,1 millones de euros", con el objetivo de que este enclave natural "tenga un espacio público, cuyo objeto es la restauración, para seguir manteniendo ese bosque atlántico único a nivel nacional y también a nivel europeo".

Según ha dicho Vázquez, la Xunta realizó "estudios de propiedades" en unas 400 parcelas y "unos 37 propietarios" van a vender sus propiedades a la Xunta. "Ya tenemos otros lotes que se escriturarán en otras notarías en función de los ayuntamientos a donde pertenecen", con la previsión de adquirir "unas 100 hectáreas", ha dicho.

La consellería de Medio Ambiente ha detallado que el de As Fragas do Eume "es el parque natural con más propietarios privados" y, por ello, "a veces no es fácil el equilibrio entre proteger y seguir avanzando".

PRECIOS Y CARRETERA

A preguntas de los medios de comunicación, sobre las críticas de muchos propietarios sobre los precios ofrecidos por la Xunta, Vázquez ha detallado que estos son "los marcados que hay en la actualidad". "Son los fondos de todos los gallegos y nosotros lo que hacemos es una interrelación con ellos", ha añadido.

La integrante del Gobierno gallego ha asegurado que "es el precio que hay en el mercado establecido por parte de la comunidad autónoma", recordando que "la administración tiene que velar por los intereses de todos, por el interés de carácter medioambiental y por los de los ciudadanos".

Además, con respecto al inicio el pasado miércoles de las obras de la carretera que dan acceso al monasterio de Caaveiro, desde Pontedeume, tras la petición del pianista James Rhodes a través de sus redes sociales, Vázquez ha querido "agradecer a James ese amor por Galicia" y ha añadido que la Xunta "lleva trabajando durante meses" en reuniones con "distintas administraciones" en las que "la Xunta fue la única que acreditó que no es propietaria de ese vial", recordando que monasterio de Caaveiro la gestión es de la Diputación y que, por ello, "la lógica es que esa carretera también sea de la Diputación".

Según Vázquez, "intentamos llegar a acuerdos, no fue así y lo que no puede permitir la Administración autonómica es tener ese acceso en un parque natural y con esa visión que tiene la Xunta, para seguir desestacionalizando el turismo". Por ello, ha dicho, decidieron actuar: "Vamos a hacer la limpieza de cunetas, un pequeño arreglo y después tenemos que sentarnos con la Diputación para que esto no vuelva a acontecer y que alguien se haga propietario de ese vial".

Por último, ha detallado que esta actuación tiene que estar finalizada "para la Semana Santa", ya que es una primera fase, "para evitar accidentes, favorecer el tránsito, y después tiene que haber una segunda fase, que tiene que ser una obra que ya perdure en el tiempo", ha sentenciado.