Vuelve a cerrar un aula en el CEIP Couceiro Freijomil mientras reabre la Escuela Infantil Ludy de Ferrol

El CEIP Couceiro Freijomil, ubicado en Pontedeume, ha tenido que volver a cerrar una de sus aulas, concretamente una en primero de Primaria, debido a un caso activo localizado. Por otra parte la Escuela Infantil Ludy de Ferrol, que permanecía cerrada, ha reabierto sus puertas tras negativizar todos sus integrantes en las pruebas realizadas.

Así lo comunica este viernes día 18 de diciembre la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, que informa de un total de 7 clases cerradas. Además de en el colegio eumés, también hay aulas cerradas en el colegio Nicolás del Río de Cedeira, en el IES Moncho Valcárce de As Pontes, en el CEIP Plurilingüe A Magdalena, y en las escuelas infantiles de Piñeiros en Narón y en la de A Solaina en donde han tenido que clausurar dos clases.

El número de casos activos entre miembros de la comunidad educativa no universitaria de nuestras comarcas, por el contrario, ha registrado un descenso en las últimas horas, hasta los 73 positivos, es decir, 8 menos que en las últimas horas.

El centro más afectado es el CEIP Plurilingüe A Magdalena de as Pontes, con once casos activos, uno menos que en la jornada anterior. De esta manera As Pontes sigue siendo el municipio con más restricciones activas y mayor número de casos positivos en los centros educativos, un total de 22.