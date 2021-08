Vecinos de As Somozas siguen reclamando al Ayuntamiento la paralización de la cantera de Viñas

La Asociación de Veciños A Cañota, de As Somozas, ha entregado en el Ayuntamiento de esta localidad un escrito reclamando a la Administración local que decrete la paralización de los trabajos que la empresa Francisco Gómez y Cía S.L. está realizando en el lugar de Viñas, en la parroquia de Recemel, consistentes en la explotación de una cantera.

El colectivo vecinal argumenta que la empresa presentó en noviembre del pasado año una comunicación previa de obras, dando por valida una autorización ambiental de la Xunta del año 1996, que había sido concedida a otra empresa, Cuiña S.A., que no llegó a desarrollar la actividad, ya que paralizó los trabajos antes del mes de iniciarlos.

Los residentes estiman, y así lo manifiestan en su escrito, que la nueva empresa no puede operar con ese permiso de hace 25 años. Al mismo tiempo, aseguran que además de no ser valido, la sociedad Francisco Gómez y Cía S.L. no está cumpliendo con lo recogida en la misma, concretamente en la protección del sistema hidrológico, en donde se manifestaba la necesidad de recoger las aguas de escorrentía, tanto de los bancos de la cantera como de las posibles escombreras y zonas de acopio, denunciando los vecinos, con varias fotografiás, que esto no ocurre y que los materiales son arrastrados por escorrentía en los días de lluvia.

NUNCA CONTÓ CON LICENCIA

En el escrito de los vecinos dirigido al alcalde, Juan Alonso Tembrás (PP), al que ha tenido acceso COPE Ferrol, y tras consultar el expediente en las oficinas del Ayuntamiento, “se ha comprobado que la cantera nunca llegó a tener licencia de apertura municipal con el anterior promotor”, otorgándose en 2003 una licencia provisional, “por lo que no podrá comenzar a ejercerse la actividad hasta que no se conceda licencia definitiva, que estará sujeta al resultado de la visita de comprobación por los funcionarios técnicos correspondientes”.