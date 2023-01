Un vecino de As Somozas lleva casi un mes viviendo y durmiendo en su coche

David es un vecino de As Somozas, de 42 años, que está a punto de cumplir un mes viviendo y durmiendo en su coche, criticando que tras acudir al Ayuntamiento y entrevistarse con el alcalde este no le ofreció ningún tipo de ayuda ni colaboración, “ni tan siquiera para un bocadillo”, detalla en declaraciones a COPE Ferrol.

A esta situación ha llegado David luego de que su madre, con la que convivía, lo echara de casa, al estimar que la mujer, una octogenaria, “no está bien y además no toma la medicación, por ello decidí, para no tener problemas, irme de casa, cuando ella me obligó”.

Fue entonces como este vecino de As Somozas aseguró que se encontró de repente en la calle, valiéndose de su coche para vivir, en el que pernocta y en donde también se alimenta, además de guardar sus pertenencias y aprovechando también este lugar para guardar un gran balde en el que lava su ropa.

Ante esta situación David acudió al Ayuntamiento de As Somozas para solicitar colaboración de la Administración local, asegurando que se entrevistó con el alcalde, con Juan Alonso Tembrás (PP), pero “no me dio ningún tipo de solución, nada de nada, ningún tipo de ayuda y ni tan siquiera me ofreció para un bocadillo”.

A los 42 años este vecino de As Somozas es pensionista, pero tiene una pensión “muy pequeña, de las no contributivas” y que por eso trató de buscar ayuda en el Ayuntamiento en un primer momento, pero critica que “me dijeron que no había nada”, cuando estima que si le ocurriera lo mismo en otro municipio de la zona “el resultado sería distinto, pero aquí me dicen que no me pueden ayudar en nada, que no tienen nada para mí”.

AGRADECIMIENTO

Pero tras las críticas al Ayuntamiento de As Somozas David solo tiene palabras de agradecimiento para el gerente y los trabajadores de la gasolinera Pena de Malate, situada en As Pontes, en el límite con su municipio, en el kilómetro 50 de la carretera AC-861. Se trata de una estación de servicio que está abierta las 24 horas del día y en donde David tiene estacionado su vehículo, en una zona con vídeo vigilancia y que le hace estar más seguro. “Tanto el gerente como los trabajadores tiene un trato excelente conmigo, incluso me han ofrecido comida”, algo que ha rechazado, permitiéndole usar también los baños e incluso ducharse, lo que este hombre asegura que “siempre les estaré agradecidos, porque no tenían por qué darme ese trato y conmigo son todo facilidades y colaboración”.

En estos días, en algunas noches, la zona ha registrado temperaturas por debajo de los cero grados centígrados, situación que David combate poniendo en marcha su vehículo y activando el sistema de calefacción.

Este vecino de As Somozas aguarda que su situación pueda cambiar, que desde las administraciones se pongan en contacto con él y que pueda dejar atrás el infierno que está viviendo a lo largo de los últimos días y semanas.