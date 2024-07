Un vecino de As Pontes inicia una recogida de firmas para evitar la desaparición de la chimenea

Un vecino de As Pontes de 75 años de edad, ha iniciado una recogida de firmas a través de la plataforma Change.org para que la chimenea de la central térmica de Endesa se mantenga en pie pese al proceso de desmantelamiento que afrontará el complejo.

Xosé Bieito Coello, extrabajador de las instalaciones, considera en su exposición que la infraestructura "es el mayor símbolo de As Pontes y representa perfectamente una época industrial que se desarrolló en esta comarca". "Si tenemos en cuenta la altura y el grosor, es la chimenea más grande de Europa y una de las mayores del mundo", estima el residente en la villa, que ha sostenido que impedir que se "derribe esta chimenea no solo lo suscribe mucha gente de As Pontes, sino también personalidades técnicas y culturales y organismos públicos gallegos".

Según Coello, "no se conoce a nadie con una cierta relevancia que se pronunciara a favor del derribo", contra el que el BNG de As Pontes se ha manifestado en las últimas semanas.

Sin embargo, el alcalde y presidente de la Diputación coruñesa, Valentín González Formoso, ha mostrado su rechazo a esa propuesta, coincidente con la iniciativa de la Xunta de Galicia para estudiar su posible declaración como Bien de Interés Cultural.