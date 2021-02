Un vecino de Mugardos denuncia que lleva desde octubre del 2020 esperando a que el INSS le pague su pensión

Un vecino de Mugardos, José Manuel Rivera, de 45 años, nunca olvidará la fatídica fecha del 29 de octubre de 2007, cuando sufrió un accidente laboral que la afecto a la vista realizando trabajos de soldadura en la empresa para la que trabajaba, en el mismo municipio en el que reside.

Se iniciaba así un largo camino de lucha con el objetivo de no quedarse ciego, tiendo que pasar hasta treinta y tres operaciones, muchas de ellas cada semana, además de cinco trasplantes de cornea y estancias muy prologadas en el Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona, combinado con el servicio de oftalmología del Área Sanitaria de Ferrol o el doctor Gutiérrez Amorós en A Coruña.

Hasta abril del año 2012, es decir, durante más de cuatro años, José Manuel Rivera continuó primero percibiendo su nómina de la empresa para la trabaja y de su mutua, por estar de baja laboral, hasta que le reconocieron una minusvalía permanente total que lo incapacitaba para tareas laborales y pasó a percibir una pensión de la Seguridad Social.

Pero en abril del año 2012, tras una revisión en la Inspección provincial, se le remite una carta en la que se comunica que a 31 de mayo se le va a retira la pensión por “mejoría”.

VIVE CON SU PADRES

Ante la falta de ingresos, José Manuel Rivera vive con sus padres y estos se hacen cargo de todos sus gastos, durante todo este tiempo hasta que en octubre de 2019 decide poner una demanda.

La sentencia, de fecha de 24 noviembre de 2020, que es firme e inapelable, reconoce a este vecino de Mugardos el derecho a tener una pensión de la Seguridad Social y obliga además a la Administración a tener que pagarle con carácter retroactivo desde la fecha de la presentación de la demanda, aunque nada recoge de los años que no ha recibido esta prestación.

SOLICITUD DE LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA

Pero José Manuel Rivera se ha encontrado en los últimos meses con otro problema, y que a pesar de que la sentencia es firme, todavía no ha percibido el dinero que le pertenece.

Además, en declaraciones a COPE Ferrol, ha asegurado que “se siente impotente” tras haber conseguido una cita presencial en las instalaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Ferrol en el pasado mes de enero y trasladarle que “no saben nada de mi caso, que no hay ningún expediente y que no saben cuando se me va a pagar”.

Rivera también denuncia que para intentar conseguir esta cita “me costó 16 euros, tras llamar al teléfono 901 16 65 65, hablando con un contestador automático y finalizado siempre con que todos los operadores están ocupados y que llames en otro momento, algo indignante”, logrando luego la cita a través de Internet.

Ante esta situación, el pasado 1 de febrero firmó una autorización a su abogado para que solicite la ejecución de la sentencia, un trámite que estima que también se puede dilatar en el tiempo, ya que asegura que “la disculpa del coronavirus está sirviendo para muchas cosas, pero es inadmisible que a los ciudadanos nos traten de esta manera, sobre todo cuando hablamos de pensiones que en muchos casos, como el mío, son los únicos ingresos que se perciben”, ha sentenciado.