Varios usuarios de la piscina municipal de As Somozas critican la falta de agua caliente en las duchas

Varios usuarios de la piscina municipal de As Somozas, situada en la zona del Área Recreativa O Carballo, en el núcleo de A Iglesia, han criticado la falta de agua caliente en las duchas de los vestuarios de estas instalaciones.

Aseguran que el acceso a las mismas se ha limitado a dos personas debido a las restricciones sanitarias, medida que ven correcta, pero muestran su rechazo a la falta de agua caliente en las mismas, “un servicio que muchos de nosotros hemos venido utilizando en años anteriores y del que ahora no disponemos”.

Además, aseguran que pese a no contar con este servicio “tanto el precio de la entrada individual como de los abonos mensuales no ha variado con respecto a los años anteriores” y estiman que no se puede emplear “la disculpa del coronavirus para no disponer de agua caliente”.

Varios de ellos inciden en que “desde el gobierno municipal deberían de restablecer el servicio de las duchas, tal y como siempre ha ocurrido” y ponen como ejemplo el pabellón municipal, asegurando que “allí si hay agua caliente”.

Zona de vestuarios y baños en la piscina municipal de As Somozas - FOTO: Cedida