Valdoviño exime el pago de la basura a empresas y autónomos que tuvieron que paralizar su actividad

Las empresas y autónomos que se vieran obligados al cierre o cese de actividad a raíz del estado de alarma impuesto por el COVID-19 podrán solicitar una exención del pagado de la tasa del servicio de recogida de la basura.

Así lo aprobó el ejecutivo municipal que preside Alberto González (PSOE) en la reunión de la Junta de Gobierno celebrada este jueves, 14 de mayo.

Fue esta una de las medidas anunciadas en el último pleno, celebrado la semana pasada. Un pleno en el que el gobierno municipal daba cuenta de las iniciativas que se están llevando a cabo tanto de apoyo a los sectores económicos como en el ámbito de los servicios sociales.

SOLICITUD

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro del Ayuntamiento y, aprobadas, se descontará el importe correspondiente al periodo de cese de actividad.

Foto de archivo de un contador de agua

Esta medida se suma al descuento que ya aplica Viaqua y, con ella, el alcalde, Alberto González, explica que el Ayuntamiento quiere ayudar a aliviar las cargas fiscales que soportan los negocios locales.

HOSTELERÍA

Desde el Ayuntamiento de Valdoviño, a través de un comunicado, se recuerda que en este municipio no existe tasa por instalación de terrazas en dominio público, con el que ningún establecimiento está abonando cuantía alguna.

Y es que el grupo municipal del Partido Popular pedía que no se cobrara nada a los negocios por disponer de estas terrazas, algo que ya no se hace al no existir ordenanza al respecto.