Uno de los inversores interesados en Poligal abandona y la opción del otro "está cogida por los pelos"

Los extrabajadores de Poligal se muestran "preocupados" después de que el Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) les haya trasladado que uno de los inversores interesados en la compra de la planta de Narón (A Coruña) se ha caído del proceso, mientras el otro "está cogido por los pelos".

De ello ha informado el expresidente del comité de empresa Rafael Souto (UGT), quien lamenta que cada vez parece más difícil la opción de un inversor.

"No hay nada concreto, aún no le ponemos nombre ni apellidos a ese grupo interesado porque todavía no nos han dicho nada de quién es". Lo único que les ha desvelado el Igape es que se trata de un grupo inversor que también estuvo interesado en la compra de Alcoa.

"Va pasando el tiempo, van pasando los meses, dijeron que iba a haber una visita y que la iban a forzar a principios de junio, ahora estamos a finales, y está cogido con pinzas", ha lamentado este representante de los empleados.

Souto explica que el Igape les ha dicho que en el sector en el que desarrolla su actividad Poligal, una fábrica de film de plástico, tampoco existen en la actualidad muchas opciones. Por ello, la representación social ha pedido a la Xunta que se busque otra alternativa para la factoría.

Ante esta situación, los exoperarios de Poligal esperan poder reunirse nuevamente con el Igape la próxima semana para avanzar en la búsqueda de una alternativa viable para la planta. También tienen previsto celebrar una asamblea de trabajadores para decidir los próximos pasos a dar.