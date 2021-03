Unidas Podemos denuncia en el Congreso es "expolio" del río Eume por parte de Endesa

Unidas Podemos ha denunciado en el Congreso de los Diputados "expolio" del río Eume por parte de la empresa Endesa, una situación de la que sitúa a la Xunta como "administración responsable".

En un comunicado remitido a los medios, la formación recuerda el episodio de contaminación en este río que afectó a la calidad de las aguas en el pasado mes de octubre, acusando a la Xunta de "mirar para otro lado" ante los "repetidos agravios ambientales que llenaron los bolsillos de esta multinacional eléctrica".

Según señala Unidas Podemos, en su respuesta a la pregunta, el Ministerio para la Transición Ecológica señala a la Xunta como administración responsable en el marco de la Demarcación hidrográfica intracomunitaria Galicia-Costa, en la que apunta que "el estado no tiene competencias".

Al respecto, el diputado Antón Gómez Reino subraya que este problema de contaminación "severa" en el río Eume "no fue algo aislado y puntual" sino que se trata de la "punta del iceberg" de un "gravísimo problema ambiental" que afecta al parque natural de As Fragas do Eume y que, conforme apunta, "tiene su origen en la concesión que Endesa le compró a Unión Fenosa en 1985 para enriquecerse a costa del expolio y de la sobre explotación del río".

"Es absolutamente intolerable que Endesa que multiplicó por ocho sus beneficios económicos en 2020, se enriquezca impunemente a costa de explotar nuestro patrimonio ambiental", denuncia Gómez Reino, que crítica que también se le permita cerrar la térmica de As Pontes y "destruir cientos de empleo sin contrapartida".