Una vecina de As Somozas, de 84 años, reclama en el juzgado soluciones para un terreno de su propiedad

Una vecina de As Somozas, de 84 años, se ha visto obligada a recurrir a la justicia para demandar soluciones para un terreno de su propiedad, de unos 60.000 metros cuadrados, que supuestamente está contaminado a consecuencia de los materiales tóxicos desprendidos durante la quema de neumáticos protagonizada por los extrabajadores de la planta de Siemens Gamesa en esta localidad, durante las protestas que realizaron estos entre diciembre de 2020 y febrero de 2021, tras anunciar la multinacional la clausura de sus instalaciones.

A esta situación se ha llegado transcurridos más de dos años desde aquellos incidentes sin que ninguna Administración le haya dado soluciones y todas ellas “escurren en bulto”.

Del caso se encarga un hijo político de la afectada, que interpuso múltiples denuncias en nombre de la vecina octogenaria ante el Ayuntamiento de As Somozas, Consellería de Medio Ambiente y Subdelegación del Gobierno de A Coruña a finales de 2020, “por la ingente quema de neumáticos que llevaron a cabo los trabajadores durante 75 días”.

Así, asegura, que siguiendo los consejos de los agentes del Seprona de la Guardia Civil, que visitaron su propiedad en marzo de 2021, antes de hacer uso del terreno, destinado a pastizal y huertas, debería de solicitar una certificación de calidad del mismo, que como paso previo requiere una analítica “que según un presupuesto de una empresa acreditada asciende en su fase inicial a 7.000 euros”.

En este punto las administraciones implicadas “señalan a cada una de las otras dos, como responsables de lo acontecido” lo que implicó que esta vecina no haya conseguido nada en vía administrativa. Es entonces cuando comienza a recopilar información para presentar al bufete de abogados que a día de hoy representa a esta anciana en una denuncia penal por la comisión de un delito contra el medio ambiente y contra los recursos naturales tipificado en el Codigo Penal, así como por posibles delitos de daños, desórdenes públicos, y contra la administración pública; primero frente a los integrantes del comité de huelga de la empresa Siemens Gamesa de As Somozas constituido con motivo de las protestas, a quienes en escrito oficial el alcalde de As Somozas señaló como únicos responsables de lo ocurrido, y segundo contra las autoridades responsables -que por acción u omisión- hayan podido tener algún tipo de intervención en su comisión, y que son la Alcaldía de As Somozas, la Subdelegación del Gobierno y la Consellería de Medio Ambiente.

DOCUMENTACIÓN

En denuncia presentada, se aportó la factura emitida por una empresa gestora de residuos asentada en esta localidad, que fue la encargada de valorizar los alambres de acero de las carcasas de los neumáticos quemados. Dicha factura registra cerca de 40 toneladas de alambres recogidos. Esta documentación fue enviada al Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Galicia, que una vez inspeccionados los terrenos por uno de sus colegiados, y viendo el tipo de residuo presente en los mismos, emitió un informe pericial que justifica que se quemaron cerca de 200 toneladas de neumáticos y desaconseja el uso de las parcelas mientras no se realice una analítica para determinar la cantidad y tipo de residuos presente en las mismas, y al mismo tiempo se indica que los residuos procedente de la quema de neumáticos a cielo abierto son altamente cancerígenos.

GUARDIA CIVIL

También ha solicitado a la Subdelegación del Gobierno, copia de cada una de las comunicaciones de concentración y manifestación enviadas por el comité de empresa de Siemens Gamesa a esta Subdelegación y también los oficios que desde la Subdelegación de A Coruña se enviaron tanto al comité de empresa, al Ayuntamiento de As Somozas y a la Guardia Civil, encargada de “velar por la seguridad en la zona, incluyendo personas y propiedades”, así como también el informe policial.

En esas comunicaciones, se recoge que “durante todos los días que duró la protesta, se produjo la quema de material combustible (principalmente neumáticos usados y madera de todo tipo) sobre la calzada y que dichas quemas duraron 75 días.

QUEMAS

El hijo político de la denunciante asegura que, frente al terreno afectado, en la zona de entrada y salida de la campa para almacenar las palas para aerogeneradores, “la carretera estuvo cortada 75 días, con quemas diarias de neumáticos los diez primeros días las 24 horas y los 64 días restantes quemándose madera, en el resto del polígono continuaron con la quema de neumáticos durante los 75 días, según indica el informe policial, que podrían haber afectado de igual manera los terrenos colindantes”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por último, en cuanto a la falta de amparo por parte de la Consellería de Medio Ambiente y respuesta a los múltiples escritos de esta vecina, denunciando la situación, solicitando ayuda y asesoramiento de cómo actuar frente a la contaminación, es por lo que ante la situación de indefensión no ha tenido más remedio que trasladar el asunto a la justicia.