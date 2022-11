Últimos trámites para la entrada en vigor del Plan rector de usos de As Fragas do Eume

La Xunta de Galicia continúa avanzando en la tramitación del Plan rector de uso y gestión (PRUX) de As Fragas do Eume, un documento que marcará las pautas a seguir para orientar el futuro desarrollo económico y medioambiental de este espacio durante los próximos años.

La directora xeral de Patrimonio Natural, Belén do Campo, acompañada por la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participó este martes, 15 de noviembre, en la reunión de la junta rectora del parque natural para trasladar dicha propuesta, que de este modo supera uno de los últimos trámites previos de cara a su aprobación definitiva.

Do Campo aseguró que este documento cuenta con una nueva zonificación de las casi 10.000 hectáreas que ocupan As Fragas do Eume, especificando en cada una de las franjas los usos permitidos y restringidos desde el punto de vista agroganadero, forestal o recreativo, entre otros.

Además, la directora xeral subrayó que el documento rector pone el foco en la protección y en la conservación de los valores de este espacio, pero sin olvidar la necesidad de garantizar que se mantenga también su aprovechamiento desde el punto de vista socioeconómico, toda vez que casi el 80% de los terrenos del parque son de titularidad privada y con multitud de propietarios, por lo que albergan diferentes actividades y usos económicos.

INFORMACIÓN PÚBLICA

Ahora, el Plan rector de uso y gestión deberá someterse a un período de información pública para a continuación ser informado por el Consello gallego de medio ambiente y desarrollo sostenible, último paso imprescindible antes de su aprobación definitiva.

El objetivo es elevar el antes posible al Consello de la Xunta el Plan este documento, ya que este es el único parque nacional en Galicia que carece de este sistema regulador.