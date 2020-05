Turismos y furgonetas, los primeros en pasar la ITV tras dos meses de parón

Turismos y furgonetas, con cita previa, han sido los primeros vehículos que han pasado este martes la ITV en la estación de Narón, que a última hora de este lunes recibieron la autorización para abrir con la intención de dar servicio al transporte pesado por ser el más afectado en esta crisis sanitaria.

La comunidad gallega cuenta con 26 estaciones fijas que han empezado a atender al público a las diez de la mañana de este martes en servicios mínimos, explica a Efe la directora de las estaciones de ITV del Espíritu Santo y Ferrol, de la empresa SYC Applus, Carmen García de los Reyes Luque.

Carmen García de los Reyes Luque, directora de las estaciones de ITV de Ferrol y Coruña - FOTO: EFE / Cabalar

La Dirección General de Industria acordó ayer con SYC Applus la apertura de las estaciones, que no obstante permanecen a la espera de recibir la orden ministerial que les notifique plazos y prórrogas, por lo que García de los Reyes recuerda que los plazos administrativos sobre la ITV siguen en suspenso mientras dure el estado de alarma.

"No tienen problema porque los turismos no han sufrido desgaste" al estar parados estos dos meses, explica, "no es una necesidad apremiante, que estén tranquilos, mientras dure el estado de alarma no caduca la ITV y no van a ser sancionados si utilizan el vehículo siguiendo las normas".

Sin embargo, en el caso de los profesionales del sector del transporte, que han permanecido en las carreteras desde mediados de marzo para proveer de mercancías sanitarias y de alimentación, así como otras esenciales, sí les urgía poder acudir a las estaciones.

Este tipo de vehículos, insiste, "sufren desgaste" y por ello han abierto las ITV, para que puedan revisar sus vehículos por la seguridad de estos profesionales.

Aunque el plazo para pedir cita se reabrió ayer a última hora, usuarios particulares y de furgonetas de reparto de hasta 3.500 kilos sí han podido pedirla e ir a la estación, no así los de vehículos de gran tonelaje, dado que sus rutas están programadas y por eso se espera que puedan acudir a partir de la tarde de este martes o desde este miércoles.

AMPLIAR HORARIOS

A medida que aumente la demanda y en cuanto se publique la orden ministerial para las ITV irán ampliando la capacidad de inspección de vehículos y el personal, porque las medidas de seguridad ya las han establecido desde primera hora de este martes.

Interior de la estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) - FOTO: EFE / Cabalar

Así, además de la cita previa para evitar aglomeraciones y colapsos, y para que los clientes no tengan que ir a la oficina, han establecido también un sistema de pago telemático que se materializa cuando el cliente accede a la línea de inspección.

Mascarillas, guantes, gafas son otros de los elementos imprescindibles, además de la limpieza de las estaciones varias veces al día.

En cuanto a la revisión interior del vehículo, será el usuario el que, siguiendo las instrucciones del inspector, manipulará los distintos elementos como cinturones de seguridad o asientos para comprobar que está todo en orden.