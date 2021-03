Trabajadores de la Residencia DomusVi Laraxe, en Cabanas, denuncian persecución desde la dirección

Unas treinta personas, entre delegados, trabajadores y representantes sindicales, se han concentrado en la mañana de este viernes, 26 de marzo, ante la entrada a la Residencia de mayores DomusVi Laraxe, situada en Cabanas (A Coruña), para denunciar “la persecución que están sufriendo por parte de la dirección las integrantes del comité de empresa y aquellos trabajadores que los apoyaron tras haber denunciado en su día la falta de equipos de protección individual (EPI), así como de las problemáticas varias que ha habido en el centro”, según ha trasladado a Europa Press Beatriz Fernández González, responsable del sector de residencias privadas de CIG Ferrol, sindicato convocante de esta acción de protesta.

“A raíz de esa denuncia, las delegadas del comité y los trabajadores que las apoyan están sufriendo un acoso silencioso, en donde las están represaliando de una forma inaudita, en donde desde la dirección se niegan a reunirse con el propio comité, no de manera física, lo que pasa es que las reuniones son totalmente infructuosas, como si te sentaras ante una pared, sin ningún tipo de respuestas y en donde nos sentimos ninguneadas”.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Durante la concentración, Beatriz Fernández ha detallado que “hubo dos intentos de reunión para abordar la situación de prevención de riesgos laborales, en donde se impidió la presencia de la asesora de la CIG, con lo cual la delegada de estos temas, que es recién llegada, tras constituirse este comité hace un año, no se atrevía a ir sola”.

Es por ello que desde la parte social se instó a la dirección a que “nos facilitara una plataforma para poder participar desde el sindicato, porque vemos correcto que no se permita el acceso de nadie externo al centro, por motivos de seguridad, pero la respuesta de la dirección ha sido que no dispone de plataforma ni sabe crear ninguna y no tiene ningún método para poder reunirse”.

Desde la CIG ya han adelantado que están dispuestos a realizar “las concentraciones que sean necesarias hasta lograr que se sienten en serio y con ganas de solucionar la situación, de dar una serie de explicaciones y de asumir su responsabilidad”.

Por último, Fernández ha detallado que la situación creada esta motivando “enfrentamientos entre trabajadores y mandos intermedios, que está generando un mal ambiente de trabajo”.