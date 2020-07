Terra Galega cancela este año la celebración de la tradicional "Festa do río" debido a la COVID-19

La agrupación local de Terra Galega celebró en el local de la entidad en Santa Icía de Narón, una asamblea general en la que se acordó, entre otros asuntos, suspender este año la tradicional Fiesta do Río. El coordinador local de TEGA, Ibán Santalla, explicó que “con motivo de la situación sanitaria en la que nos encontramos actualmente, consideramos que la mejor decisión es no celebrar este año la Fiesta del Río, una reunión que cada año, en el mes de septiembre, reunía en Pedroso a más de medio millar de militantes y simpatizantes de Terra Galega en una jornada de confraternidad”.

Santalla recalcó que “en estos momentos es imprescindible a colaboración de todas y todos nosotros para prevenir la propagación del coronavirus y desde Terra Galega consideramos prioritario garantizar esas medidas preventivas, por lo que acordamos no celebrar este año la Fiesta del Río para convocarla nuevamente el próximo año, ofreciendo a los asistentes todas las garantías sanitarias”.

El coordinador local de TEGA agradeció el interés que militantes y simpatizantes de TEGA, de Narón y también de otros ayuntamientos, mostraron por esta celebración y su comprensión por la decisión de no convocarla este año. “Mucha gente me los preguntaba si este año se iba a hacer la Fiesta del Río y nosotros estuvimos esperando para ver la evolución de esta pandemia y de la vuelta a la “nueva normalidad”, pero consideramos que para proteger la salud de todas las personas que cada año nos me los reunía en Pedroso debemos cancelar este año la celebración y así lo haremos, para reencontrarnos de nuevo el próximo año en esa jornada de confraternidad”, apuntó Santalla. Asimismo, apeló a la necesidad de la concienciación ciudadana en la actual situación “porque es una imprudencia permitir en estos momentos actos masivos y aglomeraciones de personas que lamentablemente pueden derivar en rebrotes de un virus que causó millares de muertes y que tenemos que combatir cada uno de nosotros en la medida de nuestras posiblidades para frenar posibles rebrotes que en muchas comunidades y en otros países pues lamentablemente son ya una realidad”.