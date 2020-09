El pleno ordinario de Narón celebrado este jueves aprobó una moción presentada por el bipartito naronés TEGA y PSOE, y BNG en apoyo de las demandas de la Confederación de las Anpas galegas sobre el inicio del curso 2020/2021 y sobre la que se abstuvieron los ediles del PP.

A través de este documento quieren instar a la Xunta a informar a los ayuntamientos de la cuantía que les va a transferir, procedente del Gobierno central, para inversiones en materia de educación por gastos extraordinarios por las medidas de adaptación al protocolo de la COVID-19. Asimismo, se insta también a la Xunta a asumir la gestión del programa de madrugadores y de actividades extraescolares en los centros de enseñanza públicos de la ciudad por ser imprescindibles para facilitar la conciliación familiar y laboral.

En este apartado la concejal de Enseñanza, Mercedes Taibo, explicó que la moción responde “a la improvisación de las medidas y falta de empatía y diálogo de la Xunta con las comunidades educativas y las administraciones locales” y la que “la Xunta tiene competencias plenas en materia de Educación”. Taibo lamentó la dificultad de las “órdenes y contraordes” comunicadas a las directivas de los centros de enseñanza y lamentó las dificultades de conciliación que afectan a las familias con menores en edad escolar. En la misma línea, el portavoz del PSOE, David Pita, acusó a la Xunta de “pasar la pelota desde que se decretó el estado de alarma” y de “ dejadez de funciones a pesar que desde marzo se lleva avisando de las necesidades de los centros para retomar el curso escolar”.

La alcaldesa, Marián Ferreiro, denunció la “falta de implicación de la Xunta para tomar medidas que a día de hoy brillan por la suya ausencia” y destacó el esfuerzo inversor que se realiza desde ayuntamientos como el de Narón para reforzar la limpieza y desinfección y también incrementar las horas de personal de apoyo en las escuelas infantiles municipales.

OTRAS MOCIONES

Asimismo, el bipartito naronés y el BNG aprobaron la adjudicación del contrato del servicio de Ayuda en el Hogar. Un total de tres empresas presentaron sus ofertas y finalmente la que obtuvo mayor puntuación fue OHL Servicios Ingesan SL, que se encargará de este servicio durante los dos próximos años por un límite máximo de 5,8 millones de euros.

En la sesión se aprobó por unanimidad declarar “de especial interés y utilidad municipal” las obras de instalación de dos aulas en la Escuela de o Val (CRA de Narón), ejecutadas por la administración autonómica y que se beneficiarán de una bonificación del 95% sobre la cuota del ICIO, al concurrir las circunstancias que acreditan esa declaración según se recoge en la ordenanza fiscal número 6, reguladora de este impuesto. La alcaldesa, Marián Ferreiro incidió en la importancia de que se finalicen los trabajos contemplados en el proyecto de esa obra, que incluye el traslado y colocación de los juegos del parque infantil, una actuación aún pendiente de ejecutar por parte de la Xunta.

Con la unanimidad de la corporación local salió adelante en el pleno la aprobación inicial de un expediente de modificación de crédito por importe de 215.195 euros. El crédito se destinará a la aportación municipal para las obras de rehabilitación de la envolvente térmica del Centro de Formación Irmáns Froilaz, en la Gándara; para el proyecto de expropiación del parque fluvial de Narón, entre la avenida Miguel de Cervantes y Megasa; y también para el acondicionamiento del entorno y accesos de las instalaciones deportivas de Río Seco; la conformación de solera de caucho continuo en el parque interior de la escuela infantil municipal de Piñeiros; la mejora de rampas de acceso al local social y polideportiva del O Val y el final de aceras en la calle Pintor Máximo Ramos.

A mayores, se aprobó inicialmente la ordenanza nº 38, que regula las prestaciones públicas no tributarias por la prestación de los servicios de suministro de agua potable, saneamiento y depuración de aguas residuales del Ayuntamiento de Narón, derogándose las ordenanzas que regulaban la tasa de la alcantarillado y de suministro de agua potable.

La corporación dio también luz verde por unanimidad a la aprobación inicial del Reglamento de modalidades de trabajo para el fomento del teletrabajo en el Ayuntamiento de Narón, atendiendo a las situaciones derivadas de la COVID-19 y contó también con el respaldo de todos los grupos a aprobación inicial del Reglamento de los Centros comunitarios municipales, del Centro de día, y de la ordenanza sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, todas tramitadas a través del Plan Normativo 2020. Otra de las normas de este Plan, la reguladora de expedición de licencias de vado y reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías se aprobó con los votos favorables del bipartito naronés.

Finalmente se confirmó el respaldo de la corporación a la declaración institucional de apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la empresa Siemens Gamesa, con sede en As Somozas, manifestando los grupos de gobierno su apoyo al colectivo en sus reivindicaciones ante una posible deslocalización de la empresa y posterior cierre de la planta de As Somozas. También se apoya al personal en su reclamación para que la Xunta y el Gobierno central impulsen actuaciones para que la empresa realice las inversiones necesarias para mantener su producción en la planta de As Somozas.