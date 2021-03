SOS Desaparecidos colabora en la búsqueda de alrededor de 200 personas en Galicia

Hoy el coordinador de SOS Desaparecidos, una plataforma que surgió en el año 2010 para colaborar en la difusión de personas desaparecidas de cualquier edad, recordó que actualmente se busca en nuestra comunidad autónoma a alrededor de 200 personas, entre ellas su propio hijo, el ferrolano Pedro Yáñez, y a Fiz Patiño desapareció de su hogar en Narón en septiembre del pasado año. Wenceslao Yáñez, recuerda que la inmediatez que ofrecen desde la plataforma es fundamental sobre todo para tratar de localizar a personas jóvenes y que no es necesario esperar ni 24 horas para interponer denuncia. Además, las desapariciones no prescriben una vez que se informa a las autoridades policiales de las mismas, aunque pueden archivarse, como así sucede por falta de pruebas, aunque nunca se cierran. Wenceslao afirma que desde se puso en marcha SOS Desaparecidos han conseguido un mayor contacto con las fuerzas de seguridad y con las familias.

PEDRO YÁÑEZ Y FIZ PATIÑO

El coordinador autonómico de la plataforma es el padre de Pedro Yáñez, un joven desaparecido en el año 2012 y del que no tienen ninguna pista más. Recuerda que también están pendientes de las pruebas de ADN que puedan confirmar la entidad del joven naronés Fiz Patiño, después de que apareciese un cuerpo compatible con su descripción en las costas asturianas. Wenceslao asegura que una familia no puede descansar mientras no se encuentre el cuerpo de su familiar.