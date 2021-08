As Somozas destina más de 50.000 euros para la ampliación de la red de abastecimiento de agua

El Ayuntamiento de As Somozas destina un total de 51.788,72 euros a la ampliación de la red de abastecimiento de agua potable en el término municipal. Se extenderá la canalización hasta los núcleos de Carabullo, Xunto, Escuela de Seixas, As Latas, Pena do Pazo y Bustabade.

Se trata de un total de cuatro proyectos financiados con fondos propios. El primero de ellos contempla la ampliación al Carabullo y Xunco, en la parroquia de Seixas, por 18.921,35 euros. Se extenderán 1.150 metros de tubería de polietileno de 40 milímetros de diámetro.

El presupuesto para la actuación en la Escuela de Seixas será de 8.298,18 euros. En este caso se dotará el servicio de 230 metros de tubería de polietileno de 64 milímetros de diámetro.

En As Latas, también en la parroquia de Seixas, se dispondrán 620 metros de canalización del mismo material y con 40 milímetros de diámetro. La partida destinada es de 10.861,08 euros.

Finalmente, los núcleos de Pena do Pazo y Bustabade contarán con 950 metros de tubería de polietileno de entre 63 y 40 milímetros de diámetro por 13.708,11 euros.

Según explicó el alcalde, Juan Alonso Tembrás (PP), estas actuaciones demuestran que “el Ayuntamiento sigue trabajando en la mejora de las infraestructuras municipales para dotar a todos los hogares de As Somozas con unos servicios de calidad”.