As Somozas contará con una Casa do Maior

El Ayuntamiento de As Somozas está trabajando en la adecuación de uno de los pisos, concretamente un bajo, situado en un edificio emplazado en la zona de A Iglesia, y que fue construido hace más de una década por Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) para convertirlo en una Casa do Maior, una instalación que funciona de manera similar a un Centro de Día, dirigida a personas mayores de 60 años, en situación de dependencia o no.

El objetivo de este nuevo servicio, financiado a través de la Consellería de Política Social de la Xunta de Galicia, es funcionar como una fórmula destinada a contribuir en la atención y prevención de la dependencia para mantener y mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Se diseñará y se organizará un ambiente y trato familiar en el cual se dé respuesta a las necesidades derivadas de la edad y de la situación de dependencia de las personas usuarias.

La atención prestada comprende la higiene, el desarrollo de actividades de ocio o de entrenamiento cognitivo. Los mayores podrán acudir al centro un máximo de ocho horas diarias en un horario flexible que se pactará con los profesionales. Habrá cinco plazas disponibles, dirigidas a personas empadronadas en el Ayuntamiento de As Somozas.