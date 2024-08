Siguen reclamando que la chimenea de la térmica de As Pontes sea Bien de Interés Cultural (BIC)

Una representación de la Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial de As Pontes fue recibida este lunes, 12 de agosto, por la directora Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta, María del Carmen Martínez Insua, y por el subdirector xeral de Protección do Patrimonio Cultural, Manuel Tain, en la sede de la Consellería de Cultura, en Santiago.

El tema central de la reunión fue el expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la chimenea de la central térmica, del que la representación de la Plataforma fue informada de su tramitación.

Por parte de la Xunta, y según lo establecido en la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, se solicitaron informes a los órganos consultivos, concretamente al Consello da Cultura Galega y a cuatro relacionados con el sistema universitario gallego, de los cuales, uno fue favorable, otro no fue concluyente, y el resto no se pronunciaron, es decir, ninguno de ellos fue desfavorable.

La información recibida de la propia Xunta es el punto de partida para las actuaciones posteriores que la Plataforma en Defensa do Patrimonio Industrial de As Pontes va a valorar en una próxima reunión interna, en las que se contempla la solicitud de la convocatoria de un pleno del Ayuntamiento de esta localidad.