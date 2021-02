Siemens Gamesa rechaza todas la alternativas y ejecutará el cierra de la planta de As Somozas

La multinacional Siemens Gamesa ha rechazado todas la alternativas y ejecutará el cierra la planta de As Somozas y ejecutará de esta manera el despido de los 215 operarios a través de un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo para los trabajadores de la planta de Ferrolterra.

La última reunión de la mesa de negociación ha durado unas doce horas, tras iniciarse a las 17,00 horas de este jueves, 18 de febrero y prolongarse hasta las 5,00 horas de este viernes en un hotel de Madrid, en donde según han apuntado fuentes sindicales consultadas por Europa Press “no hemos sido capaces de salvar la actividad productiva, ante la actitud intransigente de Siemens Gamesa y con lo cual nos vimos abocados a negociar una sería de propuestas de salida de los trabajadores, que serán trasladadas en asamblea a los operarios”, que está prevista convocar en las próximas horas para poder desarrollarla este sábado, 20 de febrero.

Será precisamente la asamblea de trabajadores la que decidirá sobre dicha propuesta.

EL CIERRE COMO ÚNICA SOLUCIÓN

Desde el ámbito sindical presente en estas negociaciones se incide en que “lo que se pone de manifiesto es que no fuimos capaces de salvar los puestos de trabajo, la actitud productiva, porque la compañía no ha estado en ningún momento en disposición de tan siquiera valorarlo”, reclamando por ello “la derogación de la última reforma laboral que es la que ha hecho posible que Siemens Gamesa haya podido tomar una decisión como esta” y también “el poco compromiso de las administraciones en un conflicto industrial, en donde a día de hoy el Ministerio de Industria y el Ministerio de Transición Ecológica, a los que les pedimos una reunión, desde los sindicatos, para crear una mesa industrial, no atendieron a la peticion y tampoco hicieron ningún gesto para forzar a Siemens Gamesa a meditar su decisión y revertir el cierre.”