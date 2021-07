El secretario de Estado de Turismo visitó el lago de As Pontes y varios municipios del Eume

El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, visitó este viernes, 30 de julio, varios puntos de la comarca del Eume con el objetivo de conocer, de primera mano, los proyectos turísticos que se están desarrollando en la misma y con los que se aspira a formar parte de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos, promovidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Una visita, que en palabras del secretario de Estado de Turismo “significa apostar por el futuro del turismo en España y, en concreto, del turismo en Galicia y en la comarca del Eume”.

En el caso de As Pontes ha detallado que “desde hace tiempo venimos colaborando con el municipio y con las autoridades de la Diputación para tratar de ver cuáles son las posibilidades del proyecto turístico de la comarca para desarrollar una oferta turística de calidad que permita mejorar no solo la conservación del territorio y la puesta en valor de sus recursos sino también para que sea una propuesta concreta de futuro que permita desestacionalizar la demanda”.

RECORRIDO

El recorrido comenzó con una visita al lago de As Pontes en donde el alcalde, Valentín González Formoso (PSOE), acompañado por la concejala de Turismo, Elena López y la diputada del PSOE en el Congreso, Montserrat García, fueron los encargados de darle a conocer a las principales fortalezas turísticas de As Pontes, tanto en el ámbito del turismo de deporte, familiar y medio ambiental, así como de adelantar algunos detalles de las propuestas dirigidas a convertir al Eume en un destino turístico de referencia.

Tras visitar el lago se desplazaron hasta el Ayuntamiento de Cabanas para conocer su playa y pinar. El recorrido continuó con una visita al casco histórico de Pontedeume para a continuación desplazarse hasta el Monasterio de Caaveiro, finalizando la visita con un pequeño paseo por As Fragas do Eume.

González Formoso le expuso los principales contenidos del Plan de Sostenibilidad Turística de la comarca del Eume 2021, un proyecto con una inversión estimada en 4 millones de euros, basado en la transición verde y sostenible, competitividad, eficiencia energética y transición digital, “a través del que los municipios de As Pontes, Pontedeume, Cabanas, A Capela y Monfero, queremos ofrecer un destino más atractivo, sostenible, desestacionalizado y en el que se integran activos naturales, culturales y patrimoniales para impulsar el desarrollo económico y social para, de este modo, revitalizar la comarca en su conjunto”, indicó el regidor local.

PROPUESTAS

Entre las acciones propuestas, con el objetivo de mejorar y poner en valor a oferta turística, destacan la creación de diversas áreas de caravanas, la creación de una ruta de miradores del Eume, la puesta en marcha de un nuevo servicio de bicicletas eléctricas, instalación de bungalows flotantes en el lago de As Pontes, la preparación de una exposición itinerante de los restos arqueológicos de este municipio o de una ruta cultural sobre los monasterios de la comarca y de la familia Andrade.

Además se proponen mejoras en los accesos al Parque Natural de As Fragas do Eume por A Capela, el acondicionamiento del mirador de la Carbonera y del situado en la parroquia de Soarrea, en Cabanas, y la implantación de soluciones tecnológicas turísticas en el Castillo de Nogueirosa, en el Lago de As Pontes y en los Monasterios de Caaveiro, Monfero y en A Capela, entre otras cuestiones.