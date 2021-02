La sección sindical UGT FICA se reúne con la Dirección de ENDESA para defender el futuro de As Pontes

Una delegación del sindicato UGT FICA formada por el secretario general, Pedro Hojas; el secretario general la Sección Sindical de UGT FICA Endesa, Manuel Jaramillo; y el secretario de Política Industrial de la Sección Sindical de UGT FICA Endesa, Marcos Prieto, mantuvieron en la mañana de este miércoles una reunión en Madrid con la alta Dirección de Endesa para defender y garantizar el futuro de la central de As Pontes.

En la misma, ambas partes expusieron y contrastaron parte de la información de los informes de viabilidad relativos a la explotación de la central mediante el uso de bio-combustibles, al efecto de trasladar y poner en común las diferencias existentes, y adquirir el firme compromiso de analizar en mayor profundidad la documentación aportada por cada una de las partes.

Desde UGT FICA redundaron en que su objetivo principal no es otro que mantener el funcionamiento de As Pontes ante la posibilidad de sustituir completamente el uso del carbón de su proceso productivo. Con ello se conseguiría un proyecto verde, medioambiental, técnica y económicamente viable, como así expusieron en la reunión. Se trata de un proyecto que convertiría a Endesa As Pontes en un referente en la generación de energía verde mediante un proyecto de economía circular que, además, redundaría en garantizar el futuro industrial de la comarca.