San Sadurniño pregunta a la Xunta cómo repartir las mascarillas en farmacias o centros de salud

En vista de la medida adoptada por el Estado de repartir mascarillas entre las trabajadoras y trabajadores que desde este lunes 13 de abril usan el transporte público para acudir a sus puestos, el Ayuntamiento de San Sadurniño, le ha remitido una solicitud a las consellerías de Presidencia y Sanidad , para que sea la Xunta quien articule un sistema de distribución de ese material de protección, de cara a evitar acopios y garantizar que se haga un reparto priorizado y ordenado que llegue a las personas que realmente lo necesitan. Además de solicitar de la Xunta que organice el reparto también se propone que la distribución de todo esa equipación se haga a través de las farmacias y de centros de salud.

La petición se hace considerando que el sistema de reparto estatal “es ineficaz en ayuntamientos como el de San Sadurniño”, principalmente por no existir redes de transporte que sean empleadas de forma masiva para los desplazamientos laborales, pero también porque esta manera de distribución de una equipación escasa puede crear una sensación de angustia o necesidad imperiosa por conseguirlo entre aquellas personas que se vean en el deber de desplazarse.

La solución articulada por algunas administraciones locales de acercar máscaras directamente a la población no resuelve esta cuestión, al no estar priorizadas las personas que las precisan en estos momentos por tener necesidad de salir de sus viviendas y no siendo tampoco suficiente el reparto de una máscara de un solo uso por persona.

En este sentido desde San Sadurniño animan a que sea la Xunta “como administración con competencias en materia sanitaria y de salud pública” sea quien gestione y garantice el acceso de las personas que necesiten este material de protección para el desarrollo de su actividad vital o laboral, “evitando que se produzcan actitudes de acopio de las mismas por parte de personas o empresas”

El escrito pide que se establezca un sistema de acceso a los sistemas de protección (máscaras y guantes fundamentalmente) “de una manera controlada y segura, evitando que se produzcan aglomeraciones o salidas de las viviendas con la finalidad de hacerse con ellos”.

Operarios de una empresa trabajando en San Sadurniño - FOTO: César Galdo

¿QUÉ SE PROPONE?

El texto propone un sistema de entrega “por medio del propio sistema de salud, por lo que la Xunta podría dotar a los centros de salud y farmacias de material, y garantizar el acceso controlado al mismo a través de la tarjeta sanitaria del SERGAS, de modo que se pueda constatar tanto la necesidad como la disponibilidad del material”.

En la solicitud, el Ayuntamiento de San Sadurniño “se pone a disposición de la Xunta de Galicia para tratar de articular un sistema de reparto objetivo y controlado, sin caer en repartos indiscriminados, dado que en este momento no existe material suficiente disponible para garantizar el acceso universal de la población y que debe priorizarse la necesidad objetiva del mismo”.

100 MASCARILLAS PARA AUTÓNOMOS Y PYMES

En cuanto a la distribución de material, en estos momentos el Ayuntamiento dispone de guantes, batas, mascarillas sanitarias y productos de higiene y desinfección facilitados en los envíos periódicos de la Consellería de Sanidad, que se destinan a las necesidades del personal de Obras y Servicios y también del SAF. Además también recibió 50 pantallas protectoras fabricadas por el movimiento Makers Ferrolterra que ya se distribuyeron entre esos mismos servicios. Las existencias están cubiertas para varios días.

Sin embargo, el consistorio también recibirá a lo largo de este lunes, cien máscaras a mayores que se distribuirán entre autónomos y pequeñas empresas del municipio que no dispongan de ellas y cuya actividad esté entre las permitidas por el Estado de Alarma. Dada la escasez de este material se entregará una para cada trabajador hasta agotar las existencias. Será necesario llamar antes al Ayuntamiento -981 490 027- para concertar la entrega.

Por último, desde lo Centro de Salud se informa que aquellas personas que deban acudir a citas médicas previstas -analíticas, consultas o tratamiento del sintrom- también recibirán guantes y máscaras protectoras de un solo uso para prevenir contaxios.