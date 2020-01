San Sadurniño entrega a su personal un cartucho de Navidad con productos de la comarca

El Ayuntamiento de San Sadurniño promociona a lo largo del año la producción alimentaria local organizando charlas, cursos, visitas a la huerta de frutales y otras acciones con las que se quiere mantener viva el mensaje de que el rural es un medio lleno de posibilidades para vivir de la tierra.

Y no solo eso, sino que también predica con el ejemplo durante estas fechas regalando a su personal funcionario y laboral un cartucho de Navida cargado de delicias gallegas, en su mayor parte producidas en la comarca.

El área de Personal encargo un total de 37 lotes, uno para cada miembro de la plantilla municipal, que tuvieron un coste unitario de 40 euros y en donde aparecen una caja de mantecadas de As Pontes, nueces, crema de licor “Meijas Fora”, miel de la “Casa do Mel” de Goente, una tableta de chocolate “Antoxo”, mermelada y un queso de “Campo Capela”, un dulce crocante de “Bico de Xeado” y una caja de sabrosas galletas de nata “Maruxas”, que ya empezaron a producirse en Santa Mariña do Monte, después de que la empresa decidiera trasladar su actividad a San Sadurniño.

Tal y como comenta el responsable del departamento de Peronal, Manolo Varela, el cartucho de Navidad "es un pequeño detalle con el personal municipal". El edil recuerda que los cartuchos varían su contenido de un año a otro, con la finalidad de darle cabida, siempre dentro del presupuesto disponible, a una producción agroalimentaria local y comarcal "que tiene mucha oferta, prácticamente de todo" y que por ese mismo motivo "los permiten hacer una cesta distinta cada año".

CENTRO DE TRANSFORMACIÓN DE MOECHE

En otro orden de asuntos, Manolo Varela también espera que la puesta en marcha del centro de transformación alimentaria en la antigua nave de los quesos de Moeche "sirva de locomotora para seguir avanzando en la formación y en la puesta en valor de productos a los que no se les está sacando todo el partido que pueden dar de sí".

En la creación de este centro están implicados los ayuntamientos de San Sadurniño, Moeche, Cerdido y Valdoviño. En el se invertirán más de 200.000 euros con el objetivo de reformar las antiguas instalaciones y dotarlas de la maquinaria necesaria para hacer todo tipo de elaboraciones y envasados.

El proyecto "que confiamos en tener puesto a andar en este año" cuenta con financiación de la Consellería del Medio Rural -quien comprometió 12.000 euros- y también del programa Leader gestionado por el Grupo de Desarrollo Rural Seitura 22, con una aportación inicial de 119.000 euros.