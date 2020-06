Rivas afirma que “un gobierno del BNG en la Xunta es garantía de un rural vivo, dinámico y con servicios”

El candidato del BNG por la provincia de A Coruña al Parlamento de Galicia, Xosé Luis Rivas “Mini” afirmo este sábado, 13 de junio, en un encuentro con representantes del sector primario celerado en San Sadurniño que “hoy más que nunca es preciso mirar al rural y poner en valor la producción de productos gallegos, su distribución y, sobre todo, su consumo”.

El candidato explicó que la crisis de la COVID-19 “nos dejó una lección que no podemos olvidar, el rural es necesario y lo vimos claramente en esta crisis, gracias al rural pudimos confinarnos, porque había gente trabajando para suministrar los alimentos”.

Rivas anunció que un gobierno del BNG en la Xunta se compromete a aplicar políticas que defiendan a los productores, pero también “un rural vivo, dinámico y con los servicios necesarios, para que las personas vivan con dignidad y no se sientan ciudadanos de segunda por vivir en una aldea”.

SERVICIOS

En este sentido, apostó por dotar el rural de atención sanitaria, educación, conexiones con Internet y movilidad idónea. “Vivir en el rural no tiene que ser un impedimento para que los niños tengan la misma educación que los que viven en las ciudades, no significa una atención sanitaria deficiente o no poder acceder al mundo a través de las redes sociales”.

Reunión con productores en la Casa de la Cultura de San Sadurniño - FOTO: BNG

El candidato del BNG reiteró que “tiene que ser garantía de una vida digna” y con todas las necesidades cubiertas, remarcando que “es posible, solo es precisa voluntad política y el BNG ya la demostró en los lugares en los que gobierna como este ayuntamiento poniendo en marcha iniciativas para seguir avanzando en esa calidad de vida que queremos para el rural”.

DEMANDAS

El candidato del BNG escuchó las demandas de los representantes del sector primario entre las que destacaron: los problemas derivados de los ataques del jabalí a las explotaciones agroganaderas, la falta de ayudas públicas para nuevas incorporaciones productivas en el medio rural y el incumplimiento del acuerdo del Ministerio para fijar un precio justo a la producción de la leche.

Los responsables de pequeñas explotaciones de huerta ecológica también demandaron una mayor profesionalización para el sector.

El nacionalista les transmitió el compromiso del BNG de atender las reclamaciones y poner en marcha políticas acordes a sus intereses y no como lleva hecho “el Partido Popular durante once años”.

Por su parte, el alcalde de San Sadurniño, Secundino García (BNG), hizo hincapié en la necesidad de promover iniciativas para el desarrollo económico de las villas como esta, con una huerta de frutales que ya se convirtió en un elemento dinamizador, didáctico y de desarrollo rural.

VISITA

Finalizado el encuentro sectorial, el cabeza de lista por la provincia de A Coruña Xosé Luís Rivas, acompañado por el alcalde de San Sadurniño, Secundino García y miembros de la fuerza nacionalista de la comarca realizó una visita a la Cooperativa Agraria Provincial donde mantuvo un encuentro con el presidente y miembros de la Cooperativa.

Al mismo tiempo, Xosé Luís Rivas también visitó a la Huerta de frutales puesta en marcha por el gobierno municipal del BNG.