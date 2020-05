El PP reclama al Gobierno que paralice el cierre de la central térmica de Endesa en As Pontes

El portavoz de Energía del Grupo Parlamentario Popular y senador por A Coruña, el ferrolano Juan Juncal, ha reclamado a la vicepresidenta 4ª del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que “paralice el cierre de la central térmica de la empresa Endesa en As Pontes”.

Durante la comparecencia de la vicepresidenta 4ª en la Comisión de Transición Ecológica celebrada en la mañana de este lunes en la Cámara Alta, Juncal ha pedido a la ministra Ribera que tome todas las medidas necesarias para impedir el cierre de la central de As Pontes, “y así proteger a las más de 700 familias que dependen de esta central”.

Según ha explicado el senador popular en su intervención, el cierre de la central térmica afecta a la actividad de todo un pueblo, además de a camioneros, empresas de servicio, comercio y hostelería, entre otros.

“En As Pontes no va a haber una transición justa”, le ha recriminado, al mismo tiempo que la ha interpelado “¿Cómo le va a explicar a los vecinos de As Pontes que Alemania va a cerrar el carbón en el año 2038, o que Japón va a abrir 22 centrales térmicas?”.

“Si algo molesta a los ciudadanos es el trato desigual”, ha denunciado.

EMISIONES

Juncal ha recordado que España sólo representa el 0,7% de las emisiones mundiales de CO2 y que la normativa de la Unión Europea ha provocado el cierre de todo el parque de térmicas porque no cumplían los parámetros y no realizaron su adaptación.

“As Pontes si realizó esa adaptación a la normativa de la UE”, ha subrayado el senador ferrolano, asegurando que las políticas del Gobierno socialista están generando el monopolio del gas, porque “la única tecnología gestionable, la única tecnología para asegurar la seguridad de suministro, son los ciclos combinados”.

“¿Le parece prudente y una buena práctica generar esa dependencia

monopolística ?, ha inquirido a la ministra. “Es una imprudencia porque es un producto que depende del exterior, nosotros ni lo producimos ni lo tenemos y, por tanto, dependemos del precio y del suministro”, ha sentenciado.

PONENCIA DE ESTUDIO

Por otro lado, el portavoz de Energía del Grupo Popular ha pedido a la vicepresidenta 4ª del Gobierno, la creación de una Ponencia de Estudio para debatir todo lo relacionado con la transición energética, con un objetivo final en el año 2050.

Durante su intervención en la comparecencia de la ministra Ribera en la Comisión de Transición Ecológica, Juncal ha insistido en la necesidad de crear dicha Ponencia de Estudio, en el seno de la Comisión de Transición Ecológica del Senado, para que todos los grupos parlamentarios puedan hacer sus aportaciones.

RED ELÉCTRICA

Así mismo, Juncal ha exigido explicaciones a la ministra sobre el papel que quieren que juegue Red Eléctrica en la transición energética y cómo van a solucionar las solicitudes de acceso presentadas para instalaciones de 200 GW.

“Ustedes sólo están interesados en vender la reducción de CO2, sin tener en cuenta el coste que va a tener en los ciudadanos, no sólo en cuanto al precio de la electricidad, si no en lo que va a influir en la economía al no disponer de una energía barata que ayude al impulso y desarrollo de todos los sectores”, ha finalizado Juncal.