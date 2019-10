Recepción oficial en Cariño a estudiantes de geología de la Universidad Complutense

Como todos los años, los estudiantes de cuarto curso del grado de Geología de la Universidad Complutense conocieron el complejo geológico de Ortegal como parte de su formación. Durante su visita al Ayuntamiento de Cariño se organizó una recepción oficial en el salón de plenos, en la que los alumnos se interesaron por el proyecto de geoparque del Ortegal y también por el trabajo que lleva a cabo el gobierno local en materia de geología y ciencia.

Este encuentro viene propiciado por la estrecha relación que el Ayuntamiento de Cariño mantiene con su profesor, el catedrático Ricardo Arenas, uno de los encargados de crear la guía geológica de campo titulada «O Complexo do Cabo Ortegal: Os terreos alóctonos do NW de Iberia e os episodios iniciais do ensamblado de Panxea».

Los estudiantes se mostraron muy sorprendidos, tanto por la riqueza del territorio como por el trabajo que se lleva a cabo desde un Ayuntamiento pequeño como es el de Cariño, y convirtieron la recepción oficial en un encuentro amistoso en el que se debatieron múltiples temas, la mayoría centrados en el proyecto de geoparque.