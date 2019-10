PP y PSdeG se unen para reclamar la continuidad de la central de As Pontes sin horizonte temporal definido

El PP y el PSdeG se han unido en el Parlamento de Galicia para reclamar al Gobierno central que garantice, sin un horizonte temporal definido, la continuidad de la central térmica de Endesa en As Pontes y que trabaje en la elaboración de un plan de transición "justa" para la térmica. Finalmente, los populares han aceptado una enmienda de los socialistas para eliminar de su iniciativa la fecha de 2045 como año hasta el que debe permitirse funcionar la térmica.

Así, el texto aprobado con los votos de PP, PSOE y BNG durante la sesión plenaria de este miércoles insta al Gobierno central a "rectificar" su política energética y permitir que As Pontes siga funcionando "el tiempo necesario" hasta que se encuentre "una alternativa viable". Además, la Cámara pide que se lleve a cabo una negociación "urgente" de un convenio para poner en marcha un convenio para lograr una "transición energética justa".

Por último, la proposición no de ley que recibió luz verde por parte del Parlamento autonómico también solicita que el Gobierno central inicie los trámites para la inclusión de Galicia en la plataforma europea para las regiones que deben afrontar un proceso de transición ecológica y descarbonización.

Además, la Cámara también ha aprobado otra iniciativa relacionada con el futuro de As Pontes, en este caso promovida por el PSOE, grupo que acordó una enmienda de transacción con BNG y mixto. El texto solicita que se mantenga la producción de energía dentro de la central "durante el tiempo máximo posible" dentro de los plazos marcados por la UE para la descarbonización, así como avanzar en el estudio de alternativas para la producción (biomasa, lodos de depuradora o residuos agrarios).

PP Y PSOE

"No venimos aquí a decir que el carbón tiene que seguir indefinidamente. Lo que decimos es que lo que el Gobierno pone sobre la mesa es que no hay ni transición ni es justa", ha aseverado Diego Calvo, encargado de defender la postura de los populares, que culpan de la decisión de Endesa de cerrar su planta en As Pontes a la "política energética" del Partido Socialista.

Frente a este argumento, Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG), encargado de defender otra iniciativa que instaba a iniciar una negociación con la empresa para mantener la actividad de la central sin límite temporal, ha negado que el cierre sea responsabilidad del Gobierno en funciones que encabeza Pedro Sánchez.

Para Leiceaga, el PP trata de "explotar electoralmente el problema situando la responsabilidad donde no está". "No vi ninguna ley, ningún decreto en el que se decidiera cerrar la central de As Pontes", ha aseverado el socialista antes de apostillar que "el carbón no es el futuro", aunque puede ser "una solución transitoria" para "explorar alternativas".

En su turno de respuesta, Diego Calvo se ha preguntado "cómo no iban a saber" en Endesa que la Unión Europea trabajaba en una subida de los impuestos a las emisiones antes de decidir invertir más de 200 millones de euros en la central gallega. "Con lo que no contaban era con que iba a haber un gobierno socialista", ha añadido el popular, que ha censurado que Pedro Sánchez "pusiese a una activista" al frente del Ministerio de Transición Energética.

COMÚN, BNG Y MIXTO

"Hay que salvar a la gente, no a Endesa", ha aseverado el diputado de Común da Esquerda Antón Sánchez, que ha censurado la actitud "electoralista" de PP y PSOE. "El gobierno de Pedro Sánchez tienen la misma responsabilidades que ustedes (Xunta): no tener nada preparado para la transición", ha incidido Sánchez, que ha insistido en que ambas formaciones pretenden "sacar réditos electorales" con la defensa de la central de As Pontes.

"Cuando acabe la campaña, como dijo un escritor, el dinosaurio seguirá allí", ha asegurado, por su parte, Noa Presas (BNG), que ha instado al Gobierno gallego a "liderar" la mesa para abordar una transición que garantice el "futuro" para los afectados por el cierre de la central.

Por su parte, el diputado del grupo mixto Pancho Casal fue el encargado de defender una iniciativa, finalmente rechazada, que reclamaba la elaboración de mapas de transición ecológica en los ayuntamientos de Galicia. "(Los mapas) Cuestan menos que traer a la Panorama o la París de Noia. Pero hay alcaldes que les gusta más gastar en las fiestas que en hacer mapas de transición ecológica", indicó Casal.