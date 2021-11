El proyecto Ártabro Inclusivo presenta programas de economía circular

Las firmas "Cholita Corme" y "Das Crebas" son dos claros ejemplos de como el procesamiento selectivo del material de desecho puede dar lugar a nuevos objetos plenamente funcionales que cumplan un servicio a la sociedad. Sus responsables, Gema Neira y José Luis López, respectivamente, explicaron las claves de sus propuestas en una charla promovida por el proyecto Ártabro Inclusivo, nacido al amparo de los GALP y del proyecto Tanza y en el que colaboran los Ayuntamientos de Fene, Ferrol y Narón.

Precisamente, la concejal de patrimonio de la ciudad naval, Eva Martínez, ejerció de anfitriona de un acto que tuvo lugar este pasado viernes en el Centro Cultural Torrente Ballester y que supuso unaexaltación de la economía circular y de la conciencia medioambiental como nuevas vías a través de las cuales recuperar la salud del planeta y promover, asimismo, la inserción laboral de colectivos vulnerables.

Propósitos prioritarios para el proyecto Ártabro Inclusivo, que aboga por la erradicación de los residuos plásticos de los mares y océanos, y en los que la concejal Eva Martínez ahondó al incidir en la importancia de que esta iniciativa cuente con la implicación activa de dos agrupaciones de la comarca como son Aspaneps Fene y Salud Mental Ferrol, Eume y Ortegal, a través de talleres inclusivos de reciclaje que se van a desarrollar en los próximos meses.

CHOLITA CORME

“Ahora no toca crear, sino transformar y reutilizar los materiales ya existentes”, aseguró Gema Neira, CIELO de Cholita Corme, al resumir la esencia de su firma, que en 2018 comenzó a emplear las redes de pesca descartadas para hacer bolsos y pequeñas piezas de mobiliario.

Una propuesta que no sólo le dio una segunda vida a un desecho que estaba contaminando los mares, sino que permitió poner en valor también el trabajo de un colectivo como las redeiras, en ese momento invisible para la sociedad y que gracias a esa tarea va recuperando presencia. “La economía circular va más allá del valor estrictamente económico de los objetos”, apuntaba al respeto. Cholita Corme fue un paso más allá al abordar la fabricación de mobiliario urbano a través de un proceso de reciclaje y tratamiento selectivo de los desechos. La última porción de residuo del colector amarillo, esa que se entierra o incinera, está en la base de un mix de plástico que bautizaron como “ One no wood” y con el que están haciendo mobiliario urbano. Este material, que no precisa mantenimiento y cuenta con gran resistencia y durabilidad, “es reutilizado y reutilizable” ?apunta Gema Neira?, pues se puede fundir de nuevo cuando el objeto ya no es útil y volver a crear otra pieza.

Sogama es su principal suministrador de materia prima, pero cada día encuentran nuevos materiales que emplear, como los desechos del material electrónico, redes con polímeros o las palas viejas de los molinos eólicos. Todos ellos son tratados en una planta emplazada en As Somozas, desde la que están fabricando bancos, alcantarillas, pilastras, pérgolas, rejas con las que cubrir los árboles en las ciudades... “Recogemos, transformamos y le buscamos un uso”, sintetiza Neira.

DAS CREBAS

Cada persona de forma individual, puede emprender acciones significativas, como es el caso del ferrolano José Luis López a través de "Das Crebas". Desde hace años, recurre las playas de Ferrolterra en busca de la madera que “devuelve” el mar para transformarla en objetos con un valor funcional pero, sobre todo, inmaterial. Aunque comenzó a poner estas piezas a la venta, en este proyecto “no me dejo llevar por el tema comercial”, sino por la “satisfacción de recoger algo de la playa, algo que tuvo una vida, que fue a la deriva y que, cuando parecía que ya había llegado a su final, un tipo lo encuentra y loo convierte en otra cosa”.

El proyecto Ártabro Inclusivo continuará en lo que resta de año y en el 2022. La próxima cita en su agenda tendrá también el Torrente Ballester como escenario. Será el día 9 de diciembre, con la presencia de Adrián Coira, de Fair Enough, quien realizará una demostración del funcionamiento de un centro de reciclaje móvil de plástico. Para eso empleará máquinas semejantes a las que utilizarán en los próximos meses los usuarios de Aspaneps Fene en el taller inclusivo que se desarrollará como parte de las actividades de Ártabro Inclusivo.









