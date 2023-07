Propietarios de las Fragas do Eume protestan ante la Xunta para reclamar compensaciones por el PRUX

En torno a un centenar de propietarios de terrenos de las Fragas do Eume se ha manifestado este jueves ante la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, en el barrio compostelano de San Lázaro, para reclamar a la Xunta "compensaciones por las pérdidas de renta" que sufren por las restricciones de uso derivadas de la declaración del parque natural en 1997 y del Plan Reitor de Usos e Xestión (PRUX) aprobado este año.

Así lo ha explicado la presidenta de la asociación de propietarios de las Fragas do Eume, Ángeles Pita, en declaraciones a los medios en esta protesta en la que también ha participado el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, también como alcalde de As Pontes de García Rodríguez (A Coruña).

Junto a él, han estado los regidores socialistas de Pontedeume, Bernardo Fernández, y de Monfero, Andrés Feal, mientras que el alcalde de Cabanas, Fernando Couce (PP), otro de los ayuntamientos afectados, no ha participado.

Formoso ha explicado que los propietarios y los representantes municipales sí son "favorables" al parque natural y al PRUX, "como no puede ser de otra manera", pero ha censurado la "insensibilidad" de la Xunta porque "no está atendiendo a las reclamaciones" de los vecinos: "Piden lo que están disfrutando otros propietarios en Castilla y León, en País Vasco, en Asturias, en Andalucía y en Extremadura".

Según la presidenta de la asociación, lo que demandan son "compensaciones por las pérdidas de renta", porque "desde 1996", un año antes de la declaración de las Fragas do Eume como parque natural, ya sufrieron "medidas cautelares" que restringían los usos de los terrenos. Posteriormente, en 2004, se incluyó en la Red Natura y en marzo de 2023 el Consello de la Xunta aprobó el PRUX.

"Vemos muy limitadas nuestras posibilidades de explotación maderera. Todo el mundo sabe que la madera es la (paga) extra del mundo rural", ha manifestado Pita, para recordar que "el 80 por ciento" del parque es de propiedad privada.

Los manifestantes recorrido el entorno de San Lázaro donde está situada la Consellería de Medio Ambiente haciendo sonar silbatos y megáfonos mientras coreaban diversas consignas. No han faltado pancartas en las que se podía leer: 'Parque natural sí. Compensación ós propietarios tamén'; o 'Non ó PRUX sen consenso'.

FORMOSO PIDE ABANDONAR "EL RODILLO"

El secretario xeral del PSdeG y alcalde de As Pontes ha exigido a la Consellería de Medio Ambiente que "sea sensible" y que "no utilice el rodillo en este asunto".

Valentín González Formoso ha apuntado que "solo el año pasado" Galicia "perdió en el ámbito rural 4.800 puestos de trabajo". Si se echa la vista atrás una década, los datos de la EPA señalan que la merma es de hasta "el 50 por ciento" en un sector "estratégico de la economía gallega".

"Por lo tanto, si seguimos con esta insensibilidad, si seguimos simplemente aplicando el rodillo desde la capital sin tener en cuenta la sensibilidad social, lógicamente el rural será abandonado, habrá cada vez más incendios, habrá cada vez más incomprensión, más concentración de gente en el mundo urbano y, por lo tanto, perderá Galicia esa esencia rural que siempre mantuvo y que nos vio a todos nacer", ha sentenciado el líder socialista.

"NO SE ESTÁN CUIDANDO"

Sobre la situación actual de las Fragas do Eume, Ángeles Pita ha advertido que "no se están cuidando", que "no hay servicios" y que los caminos "están hechos una lástima". "Si los propietarios estuviésemos contentos y pudiéramos llegar a acuerdos con la Consellería, que eso debería ser posible, la sociedad en general, y la gallega en particular, también tendría muchas más ventajas", ha agregado la presidenta.

Por su parte, el secretario de la asociación de propietarios, José Luis Piñeiro, ha lamentado cómo la Xunta "lleva desde el año 1994 sin escuchar a la gente y sin negociar" en los diferentes procesos administrativos.

No fue hasta este 2023 cuando se aprobó ese PRUX --con 8,5 millones de euros para la próxima década-- y este colectivo considera que se ha hecho de forma "totalmente alegal", sin que se contestase "a la mitad" de las alegaciones de los propietarios. "Por lo menos, a la nuestra (asociación), no contestaron y no nos queda otra solución que manifestarnos y presentar un contencioso-administrativo, y en eso estamos", ha advertido.

Asimismo, Piñeiro ha asegurado que las Fragas do Eume están ahora "mucho peor que antes" porque "no se deja hacer nada" en cuanto a gestión de la maleza en las fincas.