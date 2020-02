Primeiro Ortigueira acusa al alcalde de no informar sobre el proyecto del Xeoparque del Cabo Ortegal

El partido Primeiro Ortiguiera, que cuenta con un concejal en este municipio, acusa al alcalde de esta localidad, Juan Penabad (PSOE) de no informar a los grupos municipales sobre el proyecto del Xeoparque del Cabo Ortegal y que consecuencias tendría la adhesión a esta iniciativa.

A través de un comunicado, aseguran que “nos parece que lo responsable es requerir la información necesaria, resolver las dudas que tenemos y una vez hecho esto, votar en consecuencia”.

Aseguran que antes de la celebración del pleno en el que se abordo esta cuestión “le pedimos al alcalde una reunión con todos los grupos políticos en la que se pudiesen aclarar las dudas sobre la adhesión a la Asociación de Xeoparque do Ortegal”, pero que “esta reunión no tuvo lugar, por lo que nuestras dudas no se resolvieron”.

Inciden en que quieren conocer “cuales son los derechos y las obligaciones de pertenecer al mismo, y si, efectivamente puede ser un problema legal la forma en la que se pretendió aprobar en el pleno del pasado 30 de enero”.

CUESTIONES

Desde Primeiro Ortigueira quieren conocer si entrar en este ente supondrá algún tipo de restricción urbanística o medioambiental, si puede afectar a los propietarios de los montes en cuanto a su gestión, plantación o corta, además si incidirá en las actividades extractivas mineras que formen parte del Xeoparque”.

También quieren conocer la delimitación del Xeoparque, que tipo de ayudas se reciben, de que instituciones y en qué condiciones y sobre todo “el coste económico para el Ayuntamiento”.

Por último aseguran que es “responsabilidad del gobierno favorecer el acceso a esta información, sobre todo cuando se considera un punto fundamental para el desarrollo de Ortigueira, y con un gobierno en minoría”, trasladando que esta formación política “ha estado siempre dispuesta a colaborar y a apoyar todo aquello beneficioso para Ortigueira”.