El presidente de Renfe acusa al anterior Gobierno de haber “desatendido” los servicios de cercanías

El presidente de Renfe, Isaías Táboas, ha asegurado que la mejora que se puede hacer para mejorar los servicio de cercanías y media distancia es “licitar la compra de trenes nuevos, algo que ya hemos realizado, para que sean mejores, más cómodos, más adaptados a las necesidades actuales y mientras tanto lidiamos con un parque móvil viejo, que en algunos casos tiene más de cuarenta años, en donde no se han realizado inversiones en material”, un servicio que ha asegurado que “es fundamental para vertebrar a las comunidades y que habían sido desatendidos”, en alusión al Gobierno anterior.

Así lo ha manifestado el presidente de esta empresa pública minutos antes de visitar las instalaciones de Arteixo Telecom, situada en As Pontes de García Rodríguez, a preguntas de los medios de comunicación, al ser interpelado por un “amotinamiento” de estudiantes este domingo, 27 de octubre, por las deficiencias de la línea que pasa por O Carballiño (Ourense) y que provocó un encierro en la estación ourensana y la llegada del tren con tres horas de retraso a Santiago de Compostela.

EMPRESA

El presidente de Renfe ha estado acompañado en la visita a la planta situada en el polígono de Penapurreira por el secretario de Estado de Industria, Raúl Blanco, y por el alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso (PSOE), en donde ha destacado que su presencia en Arteixo Telecom se ha debido a que “es uno de nuestros proveedores no directos, de los fabricantes, de todo el sistema de tren-tierra, que comunica el tren con la línea en todas los sistemas convencionales, siendo uno de los principales suministradores”, detallando además el presidente de Renfe que “sobre todo ahora, que estamos en una fase de comprar trenes nuevos, y los fabricantes tendrán que poner estos sistemas, por eso mi interés de venir a verlos in situ, tanto la tecnología como la empresa”.

El presidente de Renfe ha rechazado cualquier tipo de pregunta en lo referente al siniestro de Angrois y cuestionado sobre el tiempo empleado por el tren para unir las ciudades de A Coruña con Ferrol, superior a la hora y media, ha trasladado que “yo llevo trenes por la infraestructura que existe y nosotros somos una empresa de transporte y no somos la que crea y mantiene las infraestructuras”. Pese a ello ha trasladado que “espero que se mejore, porque así nuestros tiempos de viaje serán menores, la ciudadanía optará más por el tren, pero el recorrido, los kilómetros y la velocidad a la que se puede correr no nos corresponde a nosotros”, situación que también ha asegurado que se produce con el tramo de ancho métrico, antigua FEVE, entre Ferrol y Ribadeo (Lugo).