Se presentan en la Comisión Especial de Cuentas los presupuestos de Narón para el 2023

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, informó este jueves que los presupuestos municipales del próximo año, que se llevarán al pleno de la próxima semana, ascienden a 35.081.634 euros. El documento, indicó, se presentó el jueves a los integrantes de la Comisión de Contratación, Personal y Especial de Cuentas.

“Son unos presupuestos sociales, en los que se mantiene como otros años a prioridad en la atención a las personas, con los impuestos congelados y la inexistencia de deuda bancaria gracias a la gestión realizada durante el mandato y que aporta una situación de estabilidad financieira la esta ciudad”, subrayó.

En el capítulo de inversiones explicó que se reserva una partida de 1,23 millones de euros. “Las inversiones previstas en el próximo ejercicio se acometerán en su práctica totalidad con cargo a fondos propios, la diferencia de otros años en lo que contamos con subvenciones como las de los Fondos Europeos Edusi, que están ejecutadas o en proceso de ejecución”, apuntó. La alcaldesa aseguró que a fecha del pasado martes, día 20, teníamos once millones de euros en ejecución, con un presupuesto, el del pasado año, que partió de unos tres millones de euros y que estaba este mes en dieciséis millones”. Ferreiro recalcó que “el presupuesto es un documento dinámico y nosotros partimos siempre de un documento realista, que se pueda llevar a cabo, que nos permita materializar esas propuestas que planteamos hace cuatro años y que llevamos desarrollando en ese tiempo para el proyecto de ciudad que en su día presentamos”.

La alcaldesa de la ciudad destacó el incremento en unos 400.000 euros para el Servicio de Ayuda en el Hogar. “Un incremento que requiere un servicio prioritario para atender a nuestras vecinas y vecinos y en el que con cargo a las arcas locales se asume un importante desembolso, al financiar la Xunta a 13 euros a hora cuando tiene un coste de 21 euros lo que no nos permitiría, en el caso de no incrementar nuestra aportación, atender las necesidades actuales del servicio”. A mayores, explicó que el gasto corriente se incrementa por costes de la energía eléctrica y la inflación también "afecta a numerosos contratos que hubo que revisar por aumento de los cuestes de materiales, de personal, etc."

En cuanto a los gastos, señaló, hay un incremento considerable nos de personal al aplicar las subidas que actualizan las retribuciones del Estado y la reclasificación de los puestos de parte del plantel del Speis, entre otros. También se incrementó la partida destinada al Padroado de la Cultura y se programaron inversiones como mejoras en eficiencia energética en centros de enseñanza y edificios municipales, reposiciones asfálticas en vías del término municipal, mejoras en zonas verdes, en instalaciones deportivas –pabellón de la Gándara, pista de skate, en el pabellón de la Juventud, etc.-.

“Son unos presupuestos estables realizados desde la más absoluta responsabilidad que constatan el modelo de gestión que defendemos para esta ciudad, un modelo concebido para el largo plazo y que no se centre en el último año de mandato. Nosotros teníamos un proyecto para cuatro años, un plan de inversión que en este tiempo superará los veinte millones de euros de inversiones y que nos permitirá cumplir los compromisos adquiridos en su día con la veciñaza, aun teniendo en cuenta los cambios y ajustes que requeriron los meses más complicados de la pandemia por la Covid-19”, recalcó la alcaldesa.