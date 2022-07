Se presenta en As Pontes la Oficina de Transición Justa para impulsar la captación de fondos

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, se reunió este lunes en As Pontes con el alcalde del municipio, Valentín González Formoso, y con alcaldes y alcaldesas de los 19 ayuntamientos gallegos con los que el Ejecutivo firmó convenios de transición justa para confirmarles el “firme compromiso” con la revitalización industrial de las zonas afectadas por el cierre de térmicas y presentarles la nueva Oficina de Transición Justa que el Gobierno pone a su disposición en el concello de As Pontes.

José Miñones trasladó el “compromiso firme” con este proceso y las “inversiones históricas” disponibles para “apuntalar la revolución verde en Galicia”. En ese sentido, aludió la dos convocatorias principales: de una banda, los 111 millones del Fondo de Transición Justa que corresponden a la provincia de A Coruña; por otro lado, los 91 millones del Plan de Recuperación que el Gobierno reparte entre los ayuntamientos afectados por la descarbonización en todo el país. Miñones pidió a la Xunta que complemente estas ayudas con fondos propios para impulsar estos proyectos que van a tener un importante impacto en el territorio sobre todo en la comarca de Ferrolterra.

Y el también presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, explicó que los 16 ayuntamientos de A Coruña afectados por el cierre de As Pontes (As Pontes, A Capela, Xermade, San Sadurniño, As Somozas, Mañón, Monfero, Moeche, Cerdido, Vilalba, Cabanas, Ortigueira, Muras y Ferrol), con convenios de transición justa cuentan con la nueva oficina técnica instalada en As Pontes en donde podrán perfilar sus candidaturas y captar los máximos fondos posibles de esta línea destinada a financiar la rehabilitación de infraestructuras públicas y bienes de titularidad pública, que refuercen el componente ambiental, social y digital de estos municipios.