Preocupación en As Somozas por los últimos ataques de lobo

Los residentes en la parroquia de Recemel, en el municipio de As Somozas, están preocupados luego de que algunos de sus animales hayan sufrido el ataque de lobos.

Varias fuentes consultadas por COPE Ferrol han traslado que el ataque de los animales salvajes ha sido en varias noches diferentes y ha acabado con la vida de un potro, un ternero y hasta ocho ovejas, pertenecientes estas últimas a tres propietarios distintos.

Incluso los lobos acabaron también con la vida de un perro pequeño de uno de las viviendas de la zona, produciéndose los ataques en lugares como A Toca y Bacelar.

Además, uno de los afectados ha criticado que desde la Xunta no se le haya permitido presentar la pertinente reclamación para dar cuenta de esta perdida, al tratarse de un potro.

Además, este mismo vecino de As Somozas ya había perdido el pasado año un ternero también por el ataque de lobo, presentando la reclamación y resolviendo que su muerte no se debió a este motivo y que por ello no percibió ninguna compensación económica.