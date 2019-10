El PPdeG advierte que "el ruido electoral" no contribuye a que las familias de As Pontes tengan "certezas"

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha advertido este lunes, tras la visita del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, que "el ruido electoral" no contribuye a que las familias ligadas a los empleos de la central térmica de As Pontes tengan "certezas".

Lo ha manifestado en una rueda de prensa en la que ha lamentado que el Gobierno socialista se esté "quedando solo" porque "se contradice internamente" y no coincide "con ninguno de los actores que comparten la demanda para que la central térmica de As Pontes tenga tiempo para adpatarse a una transición energética necesaria.

A modo de ejemplo, Puy se ha referido al compromiso de Sánchez en un mitin en paralelo a las declaraciones que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la Cadena SER, donde aseguró que la planta de As Pontes, en los términos actuales, tendría un recorrido "corto".

Precisamente, sobre la apreciación de la ministra en relación a que Endesa habría "trucado" las cuentas, Puy ha replicado que, aunque no afirma tajantemente que no sea cierto, sí le parecería "extraño" que la empresa "tire 200 millones autoengañándose sobre el coste del CO2". En todo caso, ha señalado que lo que debe hacer la ministra es "preocuparse de lo que decide" el Ejecutivo y no "buscar responsabilidades" en una empresa que hizo "inversiones notables".