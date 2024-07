¿Por qué faltan socorristas en las playas de Galicia en pleno verano?

Muchos ayuntamientos de Galicia y de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal siguen teniendo problemas para conseguir a socorristas que velen por nuestra seguridad en las playas durante el verano.

A pesar de que la Xunta rebajó las exigencias de un decreto que se publicó en el 2021. Ahora es suficiente con realizar un curso de formación específica de 120 horas, ser mayor de edad, tener la ESO y realizar una prueba práctica de natación. Otra vía para ser socorrista es estar en posesión de un grado de FP que incluya la asignatura de cuidados auxiliares sanitarios especializados. La modificación de este decreto también permite que empresas públicas y privadas puedan impartir estos cursos de formación.

RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE SOCORRISMO EN ORTIGUEIRA

Gracias a un curso, en este caso público, celebrado por la Xunta en Ortigueira, la localidad cuenta desde este lunes 15 de julio, de nuevo con servicio de socorrismo, después de más de cuatro años sin tenerlo. Diez efectivos vigilarán las playas de Ortigueira y Espasante, después de que el pasado viernes dos jóvenes tuviesen que ser rescatados del mar por dos embarcaciones en las que viajó la Guardia Civil para poder socorrerlos.

EN VALDOVIÑO LOS VEINTE EFECTIVOS TODAVÍA NO SON SUFICIENTES

En Valdoviño, ya cuentan con veinte socorristas a estas alturas del verano pero afirman que no son suficientes y esperan poder contratar a cuatro o cinco más, para cubrir el servicio y dar vacaciones a los trabajadores que a día de hoy cubren las playas de A Frouxeira, Pantín, O Río, Baleo y Vilarrube.

En este ayuntamiento han optado por un proceso de contratación directa aportando para ello 140.000 euros del presupuesto municipal, según trasladó el alcalde Alberto González.

TEMPORALIDAD Y NECESIDAD DE FORMACIÓN, PRINCIPALES PROBLEMAS

Aún así las necesidades no siempre se cubren, ¿ por qué? Pues hay varios motivos, uno es la temporalidad y la escasa duración en Galicia de estos contratos, apenas dos o tres meses, lo que normalmente se cubrían con gente joven y estudiantes. Ahora muchos jóvenes no tienen tiempo o no están dispuestos a hacer este curso para trabajar tan poco tiempo.