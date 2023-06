El popular Valentín Calvín toma las riendas del concello de Ortigueira

Valentín Calvín será el alcalde de Ortigueira los próximos 4 años. Así lo ha decidido el pleno en la sesión de investidura celebrada esta mañana en el Teatro da Beneficencia.

El nuevo regidor ha sido investido gracias a los votos de los cinco ediles del Partido Popular. El candidato socialista, Juan Penabad, obtuvo los cuatro votos de su partido, el PSdeG-PSOE; y Ana Franco, la candidata de Primeiro Ortigueira obtuvo los dos votos de sus dos ediles. Por su parte, el BNG y Xunto a Ti Ortigueira no votaron.

De esta forma queda conformada la corporación para los próximos cuatro años, con Valentín Calvín como alcalde, que contará con otros cuatro concejales de su mismo partido. En la oposición estarán los cuatro concejales del PSOE, los dos de Primeiro Ortigueira, el del BNG y el de Xunto a Ti Ortigueira.

El nuevo regidor quiso darle las gracias “a todas as persoas que confiaron en min para darme esta responsabilidade durante os vindeiros catro anos”. Calvín quiso destacar “o meu compromiso con Ortigueira para este mandato, no que desde o noso equipo traballaremos con ilusión para mellorar o máximo posible as condicións para a nosa veciñanza”.

Por último, hizo un llamamiento “á responsabilidade e ao diálogo, ao ter un pleno composto de moitas forzas”. “Debemos remar na mesma dirección para conseguir obxectivos para todos e todas a través do consenso e o diálogo entre as diferentes opcións políticas”.